軍購特別條例草案今協商 陳冠廷：已配合國民黨延長兩次

民進黨立法院外交及國防委員會召委陳冠廷。（王千豪攝）

民進黨立法院外交及國防委員會召委陳冠廷今（9）天下午將召集朝野協商行政院及藍白所提出的軍購特別條例草案，但國民黨立院黨團要求延後協商。陳冠廷上午受訪時不滿表示，上周已經配合國民黨延了兩次了，現在再用奇怪的方式拖延，他當然會連結到是否跟國民黨主席鄭麗文到中國有無直接關係，「前國民黨主席朱立倫當主席的時候不會這樣」。

陳冠廷表示，其實上周已經配合國民黨延了兩次了，那時候是希望藉由和平的氣氛，未來討論時才會比較順遂，所以已經延期兩次了，但他們這次再用奇怪的方式拖延、阻擾，他當然會連結到是否跟鄭麗文去中國有直接或間接關係。

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「非常遺憾，國民黨每次都在阻擾軍購特別條例的進程。」陳冠廷說，朝野不見得會在這次協商之後有共識，但總是有討論，才可以往前進一步，如果真的沒有辦法達到結論的話，立法院長韓國瑜再來協商，到時候朝野還可以繼續談，可是如果沒有前置過程的話，等於沒有實質討論，最後又會造成朝野衝突。

陳冠廷質疑，每次美方的國會議員來，大家都說國防特別條例很重要，可以再討論，但現在又藉故拖延，到底是中共在拉扯？還是內部問題？他希望國民黨的中生代跟新生代勇敢站出來，不要被國民黨團總召傅崐萁帶著整個國民黨走，帶著整個國民黨走向死胡同、走向衰弱，「朱立倫當國民黨主席的時候不會這樣」。

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