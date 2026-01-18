軍購特別條例藍擬推黨版 疑瓦解綠白合回應美方壓力

政治中心／綜合報導

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，但隨著民眾黨主席黃國昌閃電赴美後，似乎迎來變數，民眾黨擬自提軍費條例版本，民進黨團則盼盡快將軍費條例排入議程，綠白對審查軍費條例出現交集，傳出藍營立委憂心，就怕被貼上唯一擋軍費的標籤，也要試圖瓦解綠白合。

民進黨團（01.10）：「不要擋預算。」今年度中央政府總預算，持續卡關，藍白挾人數優勢八度封殺，不過，其中1.25兆國防特別條例，連檔八次的藍營，也喊出要草擬黨版提案，難道要為自己找台階下嗎？立委（國）林沛祥：「中國國民黨黨團，都不排斥任何的選項，我相信我們中華民國，沒有人會擋，會願意不要加強自己的國防。」

19號國防部要對1.25兆國防特別條例進行專案報告，並且採機密會議形式進行。（圖／民視新聞）突然喊出要自提版本，背後原因似乎是因為，民眾黨主席黃國昌，從美國返台之後曾說過要提出民眾黨版本。19號國防部要對1.25兆國防特別條例進行專案報告，並且採機密會議形式進行，有藍營立委就憂心，綠白兩黨出現難得交集，國民黨如果沒有版本，月底又有國共論壇，恐被扣上頻擋軍費的紅帽子。民眾黨主席黃國昌：「提出自己的版本，我覺得這是在，民主社會當中的常態，那總不可能像，我們的卓榮泰一樣，只能有行政院版。」

今年度中央政府總預算，持續卡關，藍白挾人數優勢八度封殺。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「國民黨跟民眾黨，想要去提自己的軍購版本，這就是我一直在講的，什麼時候立法委員可以做軍購了，這個完全是違反常識的事情，如果他們真的想要，為我們的國防努力，很簡單就應該讓這個條例，趕快進入委員會不是嗎，在這個時候連付委都還沒有付委，就提出自己的版本，這個叫本末倒置，立法委員不要把自己當作國防部長。」不讓國防特別條例進入委員會處理，藍白卻自提版本，也難怪綠營質疑政治操作。

