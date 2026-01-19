軍購特別條例藍自提版本 立院將成台美貿易協定審查戰場

國民黨立法院黨團擬針對軍購特別條例自提版本,國防部長顧立雄今日表示反對,認為各黨團可對行政院版進行修正,沒必要各自提出版本。對此,國民黨團書記長羅智強提出三點回應。

羅智強指出,首先,針對1.25兆元特別預算,賴清德總統曾承諾對重大國情到立法院做國情報告並備質詢,但面對如此龐大的軍購預算,賴總統並未兌現諾言。其次,與國防最相關的軍人加薪沒有合法編列,看不到賴總統捍衛國防的決心。最後才是軍購特別條例如何編列較為合理的問題。羅智強強調,國民黨團會全盤考量,一旦有明確結果就會對外說明。

立法院外交國防委員會今日針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規畫執行案項召開秘密會議。民眾黨、國民黨先後表示將提出自身版本的軍購特別條例。

另一方面,針對台美關稅談判成果,賴清德總統稱為「大突破」,行政院長卓榮泰形容「揮出全壘打」。行政院副院長鄭麗君表示,「台美貿易協定」及相關MOU未來會送國會審議,賴卓兩人都呼籲國會支持。

立法院副院長江啟臣回應,台美關稅最關鍵是「衝擊影響評估報告」,行政院必須隨案附上對產業、就業及經濟影響的評估報告。江啟臣強調,立法院會在顧全國家及全民利益的基礎上扮演「黑臉」,但黑臉不是一昧反對,而是要給執政談判團隊與美方洽簽的「底氣」。

