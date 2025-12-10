軍購特別條例遭程序杯葛 賴清德：面對外來威脅必須團結 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對中國近日頻密對日本、南韓周邊進行軍事活動，引發區域緊張情勢，總統賴清德今（10）日出席亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪表示，這是「非常不恰當的行為」。

「和平無價、戰爭沒有贏家。」賴清德強調，我國堅決反對任何以武力或脅迫方式改變區域穩定的單邊行為，希望中國展現大國責任。他表示，台灣將持續維持現狀、提升國防能力，並與民主陣營共同維護區域和平繁榮。

談及中國威脅持續升高，在野黨卻連續兩度於立法院程序委員會封殺國防特別條例，賴清德直言，「國內可以競爭，但面對外來威脅必須團結。」他指出周邊國家皆加強軍力、布局合作，我國同樣有責任提升防衛準備。

賴清德呼籲在野黨應理性務實面對預算審查，而非停留在程序封殺階段，讓社會理解審查內容，並共同檢視調整方向。

日本近日發生規模7.5強震，賴清德表示，已代表全國人民表達最深慰問，有台灣旅客身處震區時展現相當冷靜，顯示防災意識提升。他也期盼台日兩國未來在災害救援、科技研究上深化合作，提高整體防災能力。

針對南韓電子入境卡出現「China (Taiwan)」標示事件，賴清德表示，台韓交流熱絡，應在共同利益上維持友好合作。他強調，希望南韓正視台灣人民意志與主體性，讓雙方在互相尊重基礎上促進區域穩定及繁榮發展。

照片來源：總統府

