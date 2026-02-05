軍購特別條例 民進黨團酸：柯文哲會通靈、黃國昌口徑與國台辦一致

民眾黨主席黃國昌（左）、前主席柯文哲（右）。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆國防特別條例，但遭封殺。民眾黨主席黃國昌批評，AIT干涉台灣內政太深；民眾黨前主席柯文哲則說，民眾黨會跟華盛頓直接溝通，民進黨別拿美國來嚇人。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（5）日開酸，柯會通靈與美國國父華盛頓聯絡，而黃口徑則是與中南海、跟國台辦一模一樣。

柯文哲昨說，關於軍購部分，黃國昌跑去美國，在華盛頓跟美國政府直接溝通。他說，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，若有問題，民眾黨會直接跟華盛頓溝通，也會跟AIT密切聯絡，不要拿美國來嚇人，各界如果有意見都能表達。

鍾佳濱今上午在立法院受訪表示，他才被嚇一跳，民眾黨的「奇人異者」特別多，好比柯文哲還會「通靈」，可以跟200多年前的華盛頓將軍、美國國父直接溝通。他批，AIT 不放在眼裡，只要跟「華盛頓國父」聯絡，這他就不明白了。

至於黃國昌，鍾佳濱則說，其口徑幾乎跟中南海、跟國台辦一模一樣，每次只要有人，或其他外國國家提到台灣問題，就說「干涉內政」。他質疑，難不成黃國昌沒有去過中國，已經被國台辦收編了嗎？不希望在台灣的政治人物，開口閉口都跟國台辦的口徑一致。

鍾佳濱表示，希望柯文哲在與美國溝通後，能夠共同推動讓軍購特別條例、軍購特別預算能夠如期通過，來確保台灣國防安全。

