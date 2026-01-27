軍購特別條例 牛煦庭：國民黨團有自己的版本

國民黨發言人、立委牛煦庭27日上午表示，針對軍購特別條例，國民黨內也有在研擬自己政黨的版本，基本上邏輯應該會跟民眾黨團類似，但是在額度跟時間上應該會有落差。（《千秋萬事》提供／丁上程台北傳真）

針對軍購特別條例，民眾黨立院黨團昨天提出其黨團版本，匡列上限從1.25兆元砍成4000億元，相關提案內容一出引發各界議論。國民黨發言人、立委牛煦庭27日上午表示，國民黨內也有在研擬自己政黨的版本，基本上邏輯應該會跟民眾黨團類似，但是在額度跟時間上應該會有落差；國民黨立院黨團書記長羅智強則表示，黨團立場一直一樣，不管是特別軍購還是總預算，都希望賴清德總統來立院報告，兌現他選舉的承諾。

牛煦庭27日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時提到，針對軍購特別條例，國民黨內也有在研擬自己政黨的版本，基本上邏輯應該會跟民眾黨團類似，但是在額度跟時間上應該會有落差。

牛煦庭強調，本來就是應該要提並且充分討論，國民黨團本來就不是反對國防，而是基於在野黨的角度，不能讓政府隨便開空白支票，其實一開始在野黨就是這樣說的，所以為什麼要求賴總統要來國會做報告，因為有沒有空白授權的部分，對於長期財政的排擠效應，這本來就是立法院的責任。

牛煦庭說，如果因為美國施壓或外力介入，就放棄民主的本質，他認為這是不對的，如果社會永遠是在「你必須親美，所以必須放棄所有價值」這種意識形態也滿奇怪的，之所以要等距、靈活地遊走在各方之間，不就是我們很在乎民主體制？如果因為這樣的事就放棄民主體制，這樣不是很奇怪？就是自相矛盾。

羅智強27日在黨團記者會後也表示，黨團立場一直一樣，不管是特別軍購還是總預算，特別軍購希望賴總統來立院報告，兌現他選舉的承諾。同時針對立法院通過的預算，軍人加薪、警消退休保障，能夠盡速合法編列，這些都是國民黨的基本立場。

