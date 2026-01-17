軍購特別條例 藍擬推黨版

立院日前審議1.25兆特別軍購預算條例。（本報資料照片）

1.25兆元國防特別預算，立院仍處於封殺狀態。面對僵局，國防外交委員會19日將邀請國防部長顧立雄，針對軍購特別條例案進行祕密會議報告。而在民眾黨喊出要自提版本後，傳出國民黨也已在草擬黨版提案，藍營人士證實，確實有這樣的想法，但一切要等周一聽完國防部報告後再說。

行政院提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》至今，內容細項仍不明，在野黨強力要求賴清德總統應赴立院報告並接受質詢，遭府方婉拒，朝野也僵持至今，直至上周才決定19日由國防部向立院報告特別條例內容，不過是採機密會議形式進行。

民眾黨總召黃國昌赴美返台後喊出，將推出民眾黨版特別條例，據了解，最快在下周就會做最後整理。藍營對於民眾黨自提版本也感受到壓力，據了解，黨團、黨中央以及國民黨智庫曾於三方會議中討論軍購特別條例對策，其中也討論到是否要草擬黨版，會中有人反映，目前相關內容都不明，草擬版本有難度。

不過，不具名藍委坦言，軍購特別條例確實不能一直僵持下去，因此19日的祕密會議，若國防部拿出誠意坦誠討論，或許是個轉機，黨團上周已將原訂院會二讀的『總統赴立院國情報告』建請案暫緩，也顯示正在評估破冰時機。

至於是否或何時提出國民黨版？藍營人士坦言，一切都要看19日國防部拿出什麼內容交代，若仍如之前對美關稅談判進度祕密會議時的一張A4紙，那就是想黑箱到底，屆時就會繼續杯葛；國防部給出的項目如較清楚，黨團則可自推版本，以併案討論方式，替國防特別條例解套。屆時是要採取總額包裹方式，還是依照不同軍購類型提出多個條例，等國防部說明後才會決定。