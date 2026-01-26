軍購特別預算不該空白授權

（圖／本報系資料照）

國防部長顧立雄26日在立法院外交及國防委員會就1.25兆元的「國防預算特別條例」列席備詢時，數度和國民黨立委爭執；同日，民眾黨則召開記者會批判該條例，並提出自己的版本。

事實上，顧立雄並不清楚預算細節，而是由下屬念稿，預算內容分為7大項，已列在數天前國防部公布的新聞稿中，其中一部分屬於上個月美方承諾賣給台灣的武器，另一部分則必須額外計算。

美方已同意出售的武器包括60輛自走炮系統、42套炮兵資料系統及13輛救濟車、海馬士多管火箭系統、1545枚拖式反裝甲飛彈和1050枚標槍反裝甲飛彈，以及ALTIUS反裝甲無人機與戰術飛彈網路系統，加總約100億美元，距離400億美元（1.25兆台幣），仍有300億美元的差距。

在美國尚未承諾的軍購部分，花費較大的是20餘萬台監偵型與攻擊型無人機，與1千艘無人艇，國防部沒有公布造價，但頂多共約50億美元。至於剩餘項目，比如人工智慧決策支援系統、籌建各類型彈藥與發射藥產線，以及台美共同研發的裝備系統，難道需要耗費剩餘的250億美元？

國防部未將特別條例的7項採購金額條列清楚，只列了150億美元，就要立院編列400億美元的預算，當然引發立委抨擊。民眾黨提出的版本，最大的差別是將1.25兆預算上限下修到4千億，道理在此。顧立雄催促立委趕緊將條例草案交付程序委員會，但以如此草率的版本，根本欠缺審議價值，國防部應補強美方尚未承諾的軍購項目，並詳列7項採購金額，否則即使付委也過不了關。

編列預算特別條例是為因應緊急與重大變故，但1.25兆分8年編列，根本成了長期與慢性問題，一點都不急。民眾黨的版本因此強調，能在常規預算編列者不應列在特別條例，並且1個年度執行以後必須進行檢討，才能有下一年度預算，而非空白授權。

此條例目的在於打造「台灣之盾」，以各種武器攔截中共攻台飛彈，一份完整的預算計畫書應評估中共目前的軍力，尤其是攻台飛彈火力能否被上述軍購武器有效攔截，但國防部隻字未提。台灣現有飛彈達數千枚，密度居世界前茅，如果這樣都不能攔截中共飛彈，又怎麼保證1.25兆的軍購不會拿去填海？更何況以目前美方的武器交貨速度，恐怕飛彈運抵台灣時，戰事早已結束。

400億美元軍購的本質，說穿了就是「讓川普高興」，在野黨在國會嚴格監督乃天經地義，卻被民進黨說成妨礙國安。其實精打細算，用1.25兆元的一部分買真正需要的防禦武器，避免排擠其他建設預算，才是明智之舉。（作者為醫師）