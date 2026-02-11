軍購特別預算含強弓飛彈量產 梅家樹：敵情威脅相當嚴峻盼國人支持

梅家樹強調，敵情威脅相當嚴峻，國防部藉特別預算，以資源集中、預算穩定的原則籌獲新興的高科技關鍵戰力，盼國人支持。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德今（11日）於總統府舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹均出席為國防預算發聲。梅家樹強調，敵情威脅相當嚴峻，國防部藉特別預算，以資源集中、預算穩定的原則籌獲新興的高科技關鍵戰力，盼國人支持；他也透露，由中科院所研發的「強弓」飛彈系統，也在特別預算內，期盼建構高、中、低層次的有效攔截火網，打造台灣之盾。

梅家樹今說明特別預算內容。他表示，國軍為了因應中共不斷軍事擴張的意圖以及能力，依照總統「和平四大支柱」的指引，秉持國防自主及發展不對稱戰力的國防理念，並依據「防衛固守，重層嚇阻」的整體軍事戰略，據以發展4項重大的建軍主軸。

廣告 廣告

梅家樹指出，建軍主軸為建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力以及厚植灰色地帶應處能力，希望藉這4項主軸規劃建軍備戰計畫，而該計畫也會展現在防衛作戰的2大整備方向「多域拒止、韌性防衛」上。

梅家樹說，多域拒止是要用不對稱的作戰思維，不管是從空中、海上、地面、網路、資電，甚至於到資訊，建立重層縱深防禦。與特別預算有關的是整體飛彈及空中防禦；重點案項包括自製的「強弓」中程反戰術導彈飛彈系統，以及新購各類型戰術反彈道飛彈系統、低空防空飛彈系統。有了飛彈系統，會同步搭配整合式戰場管理系統，獲裝後可以建構高、中、低層次的有效攔截火網，打造台灣之盾，足以確保國軍的重要關鍵軍事目標，以及民生設施安全。

與特別預算有關的整體飛彈及空中防禦，重點案項包括自製的「強弓」中程反戰術導彈飛彈系統，以及新購各類型戰術反彈道飛彈系統、低空防空飛彈系統。（資料照／董孟航攝）

至於濱海打擊作戰，梅家樹表示，包括建置低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，獲裝後將搭配布雷、艦基、水面、空中等武器，阻止敵方登陸梯隊上陸。最後，地面縱深作戰的武器裝備則包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍飛彈、拖二B飛彈以及各形式的反裝甲飛彈，也包含攻擊無人機系統、機動阻絕器材等，獲裝後，可以從灘岸、城鎮、道路建立遲滯及削弱敵登陸戰力的力量。

梅家樹說明，韌性防衛所強調的，是要多層次建立國軍持久作戰的韌性。在無人機作戰系統部分，除了各類的監偵型無人機以外，還會籌獲人攜式或機動式的硬殺、軟殺無人機反制系統。裝備籌獲後，可以削弱敵對我密集無人機攻擊，確保國軍各部隊、基地還有陣地的安全防護。再搭配各類型攻擊無人機，可以獲得一個攻守兼備的無人機作戰系統，強化國軍現代化的作戰能力。

梅家樹也指出，第二項韌性防衛的項目為C5ISR系統，相關系統會著重人工智慧的決策支援系統，還有戰術網路情資的分享套件。獲得後，從國軍最上的層級到各級部隊，都能夠建立完整的共同作戰圖像，加速擊殺網的建置。

梅家樹說，去年配合經濟部的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」中，也編列了軍民資通作業環境韌性以及設備效能提升等5個關於強化國軍指管韌性案項。整體獲裝後，能夠提升國軍C5ISR資安防護、指管備援、基礎設施以及搶救設備的能力。

針對後勤資源能量，梅家樹表示，包含增擴軍備產線、增購彈藥存量，並與美方共同合作研發新興彈藥、武器裝備。獲裝後，相信能夠充實國軍目前推動的實戰化訓練，讓每層士官兵從彈藥的使用上獲得對裝備使用的信心，並因應戰時整體持續作戰所需要的彈藥存量，也能夠推動整個國防自主。

梅家樹說，他身為參謀總長，平時負責相關的作戰整備，戰時擔任聯合作戰部隊的指揮官，指揮三軍部隊作戰。個人的信念很單純、很堅持，就是要建立堅實的國防戰力，能確保所有民眾及官兵安全，這是國人對國軍的信任以及期許。

梅家樹強調，當前敵情威脅相當嚴峻，中共每日派遣軍機、軍艦對我實施灰色地帶侵擾，更藉由針對性軍演實質演練作戰預案。因此，國防部將藉由強化防衛韌性及不對稱作戰的特別預算，以資源集中、預算穩定的原則，籌獲新興的高科技關鍵戰力，建立維持和平的實力。

另外，他也指出，特別預算在對美的採購各案項中，已與美方完成供售的意願、價格以及交運其程相關的協調。美方也在上週對我遞交M109A7自走砲的報價書草案，並規劃於3月31日前完成簽署與匯付首期款。

梅家樹說，可目前特別條例尚未付委審議，恐影響簽署時間，導致全案取消。因此籲請國人支持國防預算，讓國軍更有能力、信心守護共同擁有的民主、自由，以及如常的生活。



回到原文

更多鏡報報導

藍白死擋1.25兆軍購 賴清德示警：台灣恐跌出優先名單、延宕武器交付

點破國軍「齊頭式調薪」缺點 顧立雄：持續合理調整待遇照顧官兵

快訊／白宮發話支持1.25兆軍購條例 賴清德明攜三軍將領親上火線說明

懶人包／《世紀血案》5項爭議惹怒全國！林宅血案不僅是家庭悲劇「而是國家傷口」 45年至今未破案