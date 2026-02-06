軍購特別預算案卡關 江啟臣疾呼：解鈴還需繫鈴人

針對「國防特別預算條例」卡關，立法院副院長江啟臣6日受訪時直言，「解鈴還需繫鈴人」。（馮惠宜攝）

立法院第4會期1月底結束，針對高達1.25兆元的「國防特別預算條例」案目前在國會陷入僵局，立法院副院長江啟臣6日受訪時直言，目前預算與軍購案卡關，「解鈴還需繫鈴人」。他強調，朝野政黨領袖應發揮智慧，針對僵局坐下來好談，以尋求有效的解套方案。

藍白黨團數度聯手封殺國防特別預算案，加上中國國家主席習近平日前在與美國總統川普的通話中，呼籲美方「務必慎重處理對台軍售問題」。面對媒體詢問，立法院特別預算卡關問題，做出回應。

廣告 廣告

江啟臣表示，台灣民主發展過程中，過去也曾發生過朝野對立導致議案受阻的案例。他認為，不論是總預算或特別預算，目前的困局仍需回歸政黨領袖之間的溝通。江啟臣也特別重申其個人立場，強調他「一直以來都是支持相關購案的」。

另針對外界關切的黨內初選進度，江啟臣澄清從頭到尾沒有收到2月6日要進行協調的通知。但他證實，已經簽署並傳回黨中央寄發的提名事項同意書。他指出，後續的時程安排與具體做法，應由黨中央進一步對外說明，以利外界了解進度。

【看原文連結】