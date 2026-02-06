軍購特別預算案卡關 江啟臣：盼朝野坐下來好好談

軍購特別預算案卡關，立院副院長江啟臣說，解鈴還需繫鈴人、盼朝野政黨好好談。（圖：寇世菁攝）

立法院第4會期1月底結束，高達1.25兆元的「國防特別預算條例」案，陷入僵局，立法院副院長江啟臣今天（6日）受訪表示，立院依權責執行預算審查責任，國防特別預算和年度總預算，目前遇到障礙，解鈴還需繫鈴人，希望朝野政黨好好坐下來談，化解僵局。（寇世菁報導）

中央預算和國防特別預算卡關，外界質疑藍白聯手阻擋，江啟臣今天出席「中部 AI 機器人產業發展交流座談會」受訪表示，立院依權責執行預算審查責任，國防特別預算和年度總預算，目前遇到障礙困難，大家都很清楚，解鈴還需繫鈴人，希望朝野政黨好好坐下來談，化解僵局。

江啟臣說，台灣民主發展過程中，過去也曾發生過朝野對立，導致議案受阻的案例。他認為，不論是總預算或特別預算，目前的困局，仍需回歸政黨領袖之間的溝通。

另外，針對外界關切的國民黨台中市長提名進度，江啟臣澄清，從頭到尾都沒收到2月6日要進行協調的通知。但他證實，已經簽署並傳回黨中央寄發的提名事項同意書。他指出，後續的時程安排與具體做法，應由黨中央進一步對外說明，以利外界了解進度。