軍購特別預算2度遭擋 國防部：因應敵情陡升確有作戰需求

陸軍向美國購買的海馬士多管火箭武器系統於2025年台北國際航太國防展「國防館」展出。郭宏章攝



國防部推動8年匡列1.25兆預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，昨天（12/09）因在野黨阻擋，在立法院程序委員會再度未能列案，國民黨團盼政院先回編藍營提出的軍人加薪案，再來審查軍購特別條例，國防部今天（12/10）對此表示，提出軍購特別條例，是確實因為敵情陡升，希望能快速籌獲不對稱戰力滿足防衛作戰需求，所以國防部一定會在國會監督下，審慎周延的編列預算。希望朝野立委都能高度支持。

立法院程序委員會昨（12/9）日再度未將8年1.25兆預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案列案，攸關7大軍購方向的重要法案第2度遭到在野黨聯手封殺，無法交付委員會審查。

國防部副發言人、軍事新聞處處長喬福駿少將2025.12.10回應戰時能否上班上課，強調在「全社會防衛韌性」構成下，維持民生正常運作的重要性。郭宏章攝

國防部今天上午舉行記者會，在時事議題部分，有記者問到，關於1.25兆的國防特別預算，國民黨團已經表態希望讓國軍加薪的預算先補回，由於行政院長卓榮泰昨天也表態「願意無所不談」，問國防部是否會跟行政院共同先把國軍加薪的預算編回、以避免國防特別預算持續卡關？

對此，國防部副發言人、軍事新聞處處長喬福駿少將表示，有關「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的部分，國防部會持續地跟朝野的立委溝通、爭取支持。「我們在這裡還是要再次的強調，這是因為敵情的陡升，為了能夠快速的籌措我們的可恃戰力，滿足我們的防衛作戰需求，所以國防部一定會在國會的監督之下，審慎周延的編列預算及執行相關的工作，懇請朝野立委能夠支持。」

