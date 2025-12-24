軍購特別預算4度被擋 徐斯儉表遺憾：中共2027確實將具備攻台能力

漢光41號演習實兵演練第四天陸軍砲兵第五八指揮部2025.7.12對「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等科目。讀者提供



國防部推動額度達1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，昨天（12/23）第四度在程序委員會遭在野黨擋下，未能交付委員會審查。國防部軍政副部長徐斯儉今天（12/24）受訪時表示，對此覺得很遺憾，徐斯儉指出，中共對台威脅日俱增，中共機艦進入台灣應變區的數字是前兩年平均數字的2倍，且中共威脅不只針對台灣，也針對整個第一島鏈，而且根據美國戰爭部報告指出，中共在2027年確實將具備攻台能力，因此，國防部不論是的年度預算與特別預算都在反應台灣自我防衛的決心。徐斯儉也向在野立委喊話，非常願意在立法院的監督底下謹慎地來編列預算，「我們也願意接受各黨派的監督。」希望能夠排進程序委員會，進行付委。

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送立法院審議，但從12月2日起，在立法院程序委員會中遭封殺，無法付委審查，加上昨天，本案是第4度遭封殺。

對於在野立委4度封殺國防特別預算，徐斯儉指出，昨天第四度無法排入程序委員會，還是覺得很遺憾，國防部的建軍備戰都是因應敵情威脅去計劃，中共對台灣威脅與日俱增，到今年10月為止，中共機艦進入我應變區的數字，是前兩年平均數字兩倍，威脅是越來越嚴重，中共不是只有對台灣威脅，而是對整個第一島鏈，所以不管是年度預算，還是特別預算，都反應對台灣自我防衛的決心，還有對區域和平穩定的責任。

徐斯儉指出，在特別預算裡面，都是針對不對稱戰力的發展，還有訓練以及全社會防衛韌性的計劃，所以希望立法院個黨派委員個黨派委員，能夠讓預算排進程序委員會，國防部非常願意在大院的監督下，謹慎的編列預算，並接受監督，大家一起為國防建設努力。

至於路透社引述五角大廈文件，指2027年中共具備攻台能力而且有可能會取勝，徐斯儉回應，美國戰爭部昨天向美國的國會，提出了關於中華人民共和國軍事及安全發展的一份報告，這個裡面的確提到中共在2027年之前他們要具備攻台的能力，這是第一個。

徐斯儉表示，第二個，中共還將具備攻擊印太，就是第一島鏈這個所有美軍基地的能力，他們也發展了長程的導彈，在1500到2000海里之間的，就是ICBM洲際導彈的攻擊能力；美國戰爭部的這份報告證實了，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內；所以我們也有責任來維護整個印太的和平與穩定。

徐斯儉表示，至於中共攻台能力會不會成功，這個東西實際上也是一個變數，他還沒有仔細閱讀，但是這更證明了我們需要趕快建設我們的國防，這份報告對於我們目前所面臨的情境也是一個很重要的提醒。

