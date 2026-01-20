軍購祕會出包！黃國昌被抓包夾帶秘密資料 台派怒告：別再說謊

「台派戰鬥雞」張銘祐（左）、律師詹晉鑒（右）赴北檢告發黃國昌。馮茵攝

立法院19日召開軍購機密會議，由於涉及國安全程閉門秘密進行，不過民眾黨立委黃國昌卻遭踢爆，疑似將機密資料帶離會議現場，對此，中正萬華市議員參選人「台派戰鬥雞」張銘祐、律師詹晉鑒今（20日）赴台北地檢署按鈴告發黃國昌涉犯《國家安全法》第2條第2款等罪。

黃國昌昨天在臉書發文指出：「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

針對黃國昌將資料帶離會議現場的行為，張銘祐與律師詹晉鑒今日上午赴北檢逕行告發，張銘祐表示，這是非常嚴重的疏失，不管是有意或是無意，更何況黃國昌身為以法律界學者為名的立法委員，「既然他喜歡講法，那我們就告訴他，他做任何事情都應該要依法有據。」

「他（黃國昌）一直強調30秒後就折回，交回秘密資料，但事實上不是這樣，而是議事人員發現黃國昌位置上的資料被帶出去，才去告知他要把資料帶回來，所以整個過程充滿了謊言。」

張銘祐指出，《立法院議事規則》第50條明文規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏；若須對外發布新聞，亦須經院長核定。另依第52條規定，立法委員若違反第50條，應付紀律委員會議處，情節重大者，並可能涉及刑事責任。

律師詹晉鑒表示，黃國昌貴為程序法學者、法學博士，歷來在立法院都擔任總召，他怎麼會不知道這種文件不得攜出，「請問黃國昌，你到底要將國防秘密洩露給誰？是要洩露給你立法院的老大嗎？還是要將台灣的國防秘密全部交給中國大陸？」他呼籲北檢盡速依法處理。



