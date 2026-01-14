軍購立場轉向？黃國昌預告自提草案 羅智強：藍白將攜手監督

羅智強預告週五（16日）院會藍白將合力監督。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪問美國，針對關稅與軍購等關鍵議題與美方交換意見。返台後，黃國昌今（14日）召開記者會說明成果，預計下週國防部將針對高達1.25兆元的國防特別預算進行祕密會議，黃國昌明確表示，民眾黨將採取「主動立場」自提草案。國民黨團書記長羅智強則回應，藍白溝通管道順暢，即便黃在美期間雙方仍保持密切聯繫，本週五（16日）院會將展現在野陣營聯手制衡的決心。

黃國昌於訪美成果記者會中指出，此行主要針對台美經貿與國防預算進行溝通，並已在華府清晰說明民眾黨的立場。他透露，預計下週國防部將在外交及國防委員會中，以祕密會議形式向立委說明1.25兆國防特別預算的涵蓋範圍，黃國昌強調，民眾黨不會盲目背書，將提出黨版軍購草案，要求預算透明度與程序正義，並以此展現對國防議題的主動性。

針對外界關注黃國昌訪美是否導致在野立場轉向，國民黨團書記長羅智強受訪時強調，藍白兩黨溝通非常順暢，「即便黃主席人在美國，雙方仍保持密切聯絡」。羅智強指出，在野陣營對於本週五（16日）院會即將提出的法案，以及要求行政院不得擅自提出新興計畫動支案等立場高度一致。他重申，在野黨監督「濫權總統」與賴政府的決心堅定，對於軍購預算將嚴格把關，要求每分錢都用在刀口上。

羅智強表示，國民黨樂見黃國昌訪美深耕台美溝通，這有助於讓美方理解台灣國會監督的必要性。未來藍白兩黨將針對軍購草案內容進行密切配合，共同落實國會的實質監督權，發揮制衡行政權的力量。





