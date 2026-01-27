軍購繁複流程曝！國防部：錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺1.25兆國防特別預算。國防部今（27）日說明軍購繁複流程，強調「目標只有一個，確保每一分錢都轉化為即時戰力」。國防部25日也上傳22秒的短片，內容為「錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子」，引發熱議。

國防部：武器籌獲延宕將衝擊國家安全

國防部以「國家安全不能等」為題發文表示，面對日益嚴峻的威脅，加速建軍備戰是國軍的首要任務，武器籌獲的任何延宕，都是對國家安全的衝擊！

武獲流程圖示。（圖／翻攝自國防部臉書）

國防部：國防是全民的國防

國防部提到，軍購流程繁複，必須經過立法院與審計部層層稽核，不容許任何遺漏，而目標只有一個，就是確保每一分錢都轉化為即時戰力。

國防部指出，國防是全民的國防，國防部將秉持《國家機密保護法》原則，在兼顧國防安全與執行順遂的前提下，持續向大眾說明政策目標及必要性，還請國人支持，正確的決策才能讓國家更安全。

國防部25日上傳22秒的短片，內容為「錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子」，引發熱議。（組合圖／翻攝自國防部臉書）

國防部：錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子

另外，國防部在25日上傳了22秒的短片，背景畫面以國軍、武器為主題，相當震撼，同時搭配文字「錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子」，宣示國防預算對捍衛國家安全的重要性。

