「軍購至今1張衛生紙都沒拿到」藍白合擋1.25兆國防特別條例暫緩列案 綠反批：回頭上岸
藍白立法院黨團達成共識，將在中午程序委員會，把行政院送達的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案「暫緩列案」。（圖片來源／行政院）
針對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇嗆在野黨拋棄自我防衛，不能上完廁所才買衛生紙，民眾黨團總召黃國昌今（2）日反嗆，對美軍購嚴重延宕，「一張衛生紙都沒拿到。」
特別預算被比喻為買衛生紙的戰火延燒，國民黨團與立法院黨團進一步達成共識，掛勾賴清德應向立法院提出國情報告，將在立法院今天中午召開的程序委員會，把行政院送來的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案「暫緩列案」。
國民黨立院黨團書記長羅智強表示，賴清德應到立法院進行國情報告、接受國會詢答，讓國人認識特別預算對台灣的影響，會給總統府、民進黨「緩衝期」。
羅智強稱，希望賴清德能當有肩膀、負責任的總統，向全民報告國防預算，賴清德為何那麼篤定中共會在2027年武統台灣？需要在國會詢答時說清楚。
黃國昌對賴清德提出三問，不支持貪腐浪費且東西要到貨
民眾黨團總召黃國昌則表示，由於相關資料只有兩張A4紙，全案內容並不明確，對一個不知道要做什麼特別預算，無從回答是否支持，因此在今日的黨團大會討論時，同意暫緩列案。
民眾黨團總召黃國昌強調，支持國防自主，但不支持浪費貪腐而且東西要拿到，「不然付錢是付心酸？」。（圖片來源／民眾黨）
黃國昌並提出賴清德提出1三問，包括敢保證如期交貨？敢保證即時形成戰力？敢保證不排郊擠社福支出？民眾黨支持國防自主，但不支持貪腐浪費，而且東西要拿到，不然付錢是付心酸？延宕也無法達成國防自主。
民進黨團幹事長鍾佳濱則回應稱，程序委員會只是排定審查順序，並沒有暫緩提案的權力，呼籲在野回頭上岸、不要阻擋政院提送的案子。
賴清德提出1.25兆元國防特別預算引發各方熱議，事實上，日本筑波大學名譽教授、中國問題全球研究所所長遠藤譽在1日即投書稱，美國總統川普完全停止對台無償軍援，先前所承諾的F-16戰機一架也沒有到貨。
他示警，此政策變化可能暗示「台灣有事」時美軍出兵可能性，並會影響到日本「危機存亡事態」的成立與否。
民進黨反批沒有暫緩提案權利，海鯤號「神經系統」出問題
民眾黨團今日並召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會，細數潛艦國造原型艦海鯤號，在前總統蔡英文時期舉行完成後的「下水典禮」，根本就還沒有完成，到今年9月海測、11月完成交艦大跳票，後續艦還有2840億元，到底是誰是在延宕？
民眾黨歷數新一代輕型巡防艦等建案，以及F-16V等對美軍購延宕情形。（圖片來源／民眾黨）
黃國昌質疑，但5次浮航測試海測才剛進行，前3次都滲水嚴重到進大乾塢檢查，扮演神經系統的IPMS，與次系統的電力系統的問題 都還沒有解決，會影響潛艦及人員安全，海鯤號下一階段是風險更高的潛航測試，IPMS如發生故障，「艦上國軍弟兄該怎麼辦？」
民眾黨並歷數勇鷹號高教機交機、新一代輕型巡防艦、戰術型近程無人飛行載具、國軍HF通信機裝案、新式港勤拖船等建案統統延宕，甚至是有M1A2T、陸射型魚叉飛彈、陸軍通用型油罐等不少經費暴增情形。
至於目前對美軍購項目，民眾黨強調，還有長程潛射重型魚雷、F-16V，以及F-16A/B型戰機性能提升案中，有關AGM-155C飛彈交運，都有延宕情形。
更多信傳媒報導
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
柯文哲復出要先過魔王關卡 陳佩琪：柯文哲說去搜賴清德家絕對更精彩
富邦首席經濟學家羅瑋：央行明年上半年可能降息兩次 日圓156築底明年高點可能145
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 230
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 203
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 409
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 85
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 28
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 178
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 38
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 6
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 799
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前 ・ 24
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
綠營高市長初選戰火升溫 4參選人拚氣勢.拚人氣
民進黨的高雄市長初選打得火熱，四位立委誰能出線競選2026高雄市長大位備受關注。邱議瑩的第一場大型造勢活動，就直搗人口最多的鳳山區，包括前行政院長蘇貞昌，以及前總統陳水扁，都來加持拚氣勢；許智傑的路竹...華視 ・ 1 天前 ・ 3