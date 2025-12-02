「軍購至今1張衛生紙都沒拿到」藍白合擋1.25兆國防特別條例暫緩列案 綠反批：回頭上岸

藍白立法院黨團達成共識，將在中午程序委員會，把行政院送達的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案「暫緩列案」。（圖片來源／行政院）

針對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇嗆在野黨拋棄自我防衛，不能上完廁所才買衛生紙，民眾黨團總召黃國昌今（2）日反嗆，對美軍購嚴重延宕，「一張衛生紙都沒拿到。」

特別預算被比喻為買衛生紙的戰火延燒，國民黨團與立法院黨團進一步達成共識，掛勾賴清德應向立法院提出國情報告，將在立法院今天中午召開的程序委員會，把行政院送來的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案「暫緩列案」。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，賴清德應到立法院進行國情報告、接受國會詢答，讓國人認識特別預算對台灣的影響，會給總統府、民進黨「緩衝期」。

羅智強稱，希望賴清德能當有肩膀、負責任的總統，向全民報告國防預算，賴清德為何那麼篤定中共會在2027年武統台灣？需要在國會詢答時說清楚。

黃國昌對賴清德提出三問，不支持貪腐浪費且東西要到貨

民眾黨團總召黃國昌則表示，由於相關資料只有兩張A4紙，全案內容並不明確，對一個不知道要做什麼特別預算，無從回答是否支持，因此在今日的黨團大會討論時，同意暫緩列案。

民眾黨團總召黃國昌強調，支持國防自主，但不支持浪費貪腐而且東西要拿到，「不然付錢是付心酸？」。（圖片來源／民眾黨）

黃國昌並提出賴清德提出1三問，包括敢保證如期交貨？敢保證即時形成戰力？敢保證不排郊擠社福支出？民眾黨支持國防自主，但不支持貪腐浪費，而且東西要拿到，不然付錢是付心酸？延宕也無法達成國防自主。

民進黨團幹事長鍾佳濱則回應稱，程序委員會只是排定審查順序，並沒有暫緩提案的權力，呼籲在野回頭上岸、不要阻擋政院提送的案子。

賴清德提出1.25兆元國防特別預算引發各方熱議，事實上，日本筑波大學名譽教授、中國問題全球研究所所長遠藤譽在1日即投書稱，美國總統川普完全停止對台無償軍援，先前所承諾的F-16戰機一架也沒有到貨。

他示警，此政策變化可能暗示「台灣有事」時美軍出兵可能性，並會影響到日本「危機存亡事態」的成立與否。

民進黨反批沒有暫緩提案權利，海鯤號「神經系統」出問題

民眾黨團今日並召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會，細數潛艦國造原型艦海鯤號，在前總統蔡英文時期舉行完成後的「下水典禮」，根本就還沒有完成，到今年9月海測、11月完成交艦大跳票，後續艦還有2840億元，到底是誰是在延宕？

民眾黨歷數新一代輕型巡防艦等建案，以及F-16V等對美軍購延宕情形。（圖片來源／民眾黨）

黃國昌質疑，但5次浮航測試海測才剛進行，前3次都滲水嚴重到進大乾塢檢查，扮演神經系統的IPMS，與次系統的電力系統的問題 都還沒有解決，會影響潛艦及人員安全，海鯤號下一階段是風險更高的潛航測試，IPMS如發生故障，「艦上國軍弟兄該怎麼辦？」

民眾黨並歷數勇鷹號高教機交機、新一代輕型巡防艦、戰術型近程無人飛行載具、國軍HF通信機裝案、新式港勤拖船等建案統統延宕，甚至是有M1A2T、陸射型魚叉飛彈、陸軍通用型油罐等不少經費暴增情形。

至於目前對美軍購項目，民眾黨強調，還有長程潛射重型魚雷、F-16V，以及F-16A/B型戰機性能提升案中，有關AGM-155C飛彈交運，都有延宕情形。

(原始連結)





