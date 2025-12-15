（圖／本報系資料照）

立法院三讀通過停砍公教年金相關修法，賴總統在臉書表示：絕對不能因為一次「倉促、沒有經過財務試算」的修法，將年金破產的後果交由全民來承擔。「財務試算」不正是賴總統倉促增加1.25兆軍購時，該向全民報告的事嗎？怎麼反而在數字相對微不足道的年金一事，跟公務員錙銖計較？

何況，1.25兆軍購連美國的一句具體承諾都沒買到，就拿著真金白銀打水漂；而退休金本就是政府的應付帳款，停砍只是遲到的正義，卻被賴總統拿來說嘴？這個面對強權需索沒有擔當，面對遲暮公務員的生活困境沒有悲憫的總統，散盡台灣外匯前，為台灣未來做過「財務試算」嗎？

事實上，對台灣外匯存底，賴總統真無涓滴之功，坐享其成的敗家子當然無感，哪知積家猶如針挑之艱難。日據時期，經濟政策是「工業日本，農業台灣」，被定位為日本農業基地及工業產品市場的台灣，並無任何工業基礎。民國38年國府遷台，大量政經人才匯聚蕞爾小島，他們痛定思痛，力圖恢復，民生凋敝的台灣才在各方菁英無私奉獻下，啟動了新局。

陳誠力推375減租、耕者有其田，尹仲容提倡自由經濟、穩定匯率，嚴家淦力守金融紀律，李國鼎、孫運璿共同促進竹科的成立，規畫早期中華民國科技政策……。他們率領各級公務員，在台灣最困窘的時刻，以農業支持工業，儉省地使用有限的外匯，逐步發展紡織工業、塑膠工業等，帶動台灣轉型，成為今日享譽世界的科技島。

他們勤勤懇懇經營台灣，累積下大量外匯存底，共同造就台灣的經濟奇蹟，成為全世界發展中國家的典範，也在大陸改革開放過程中做了最好的借鑑。

坐享其成的民進黨政府卻視這批功臣為眼中釘，年金改革專從軍公教下手，就是鐵證，但這會造成什麼後果？試看近年來多少光怪陸離的政策。如：綠能的綠友友們！民進黨政府硬生生斷送核四，卻逼台電花數千億採購綠電，把一個日進斗金的國企變成虧損的錢坑，為什麼？又如：高端疫苗、超思雞蛋、福麥炸藥等，怎麼得標公司的資格都如此斜槓？又如國造的潛艦下不了水、官兵集體涉嫌賣帳戶給詐團……，這些都是警訊。當年取之若錙銖，如今用之如泥沙，台灣財政紀律正在崩毀，政府已經失能。

年改事小，但對公務員錙銖必較的明顯敵意將進一步惡化情勢，今年高普考報名人數斷崖式銳減就是鐵證。「滅六國者六國也，非秦也。族秦者秦也，非天下也。」台灣慎之！（作者為中華語文教育促進協會祕書長）