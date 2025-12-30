軍購轉投資 F-16V帶動台灣國防產業

台灣空軍F-16V戰機。(國防部發言人)

隨著 2025 年底首架新購 F-16V Block 70 在美完成首飛，台灣空中戰力正迎來歷史性轉捩點。早在2023年底「鳳展專案」已順利完成 139 架現役戰機升級。





結合未來2027至2028年陸續抵台的 66 架新機，台灣將擁有超過 200 架 F-16V，成為全球除美國外，規模最大的「F-16V」戰機使用國。這不僅是數字上的領先，更象徵台灣在亞太防空體系中，正式接替高維護成本的「幻象 2000」，成為守護海峽中線與東部空域的核心支柱。

這項建軍成果背後隱含著台灣「軍購轉投資」的成功戰略。2012 年，台灣在美軍觀望之際，毅然出資約 6 億美元主導 F-16V 規格研發。





這筆投資如今開花結果：根據合約，後續採購同型機的國家（如波蘭、土耳其、巴林等）皆須向台灣分攤研發成本（NRDC）。這筆「紅利回饋」不僅實質減輕財政負擔，更打破了長期以來「單純買方」的被動地位。





同時，漢翔公司成立的「F-16 維修中心」已成為國防產業在地化的火車頭。透過在地維修與零件生產，預估未來 30 年將創造 2,000 億台幣產值。台灣已成功將高額軍購轉化為技術深耕的紅利，透過自主維修能量，在確保戰機妥善率的同時，也正式躋身全球航太供應鏈的重要節點。