軍購連擋六次換「國共論壇」門票？ 吳思瑤批：向中共「交作業」

國共論壇驚傳1月底復辦，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤怒批，已向中共「交作業」。

[Newtalk新聞] 據傳，停辦許久的國共論壇將在今年1月27到29日在北京登場，國民黨主席鄭麗文日前鬆口，盼今年上半年訪中國大陸，並和中共總書記習近平舉行主席層級「鄭習會」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（9）日批評，是否已向中共「先繳了一些頭期款」，作為後續政治交易的前置條件。

對於「國共論壇」可能於1月底復辦，民進黨團認為，民意一再呼籲在野黨回到國會「做正事」，然而國民黨卻被質疑將心力放在兩岸政治互動上。吳思瑤直言，國民黨忙的不是跟民意對話，而是積極與中國共產黨互動，令人質疑其政治優先順序。

吳思瑤指出，據悉停辦已久的國共論壇即將在月底先行舉辦，作為政協相關會面的暖身。她質疑，外界關心的「三張門票是否湊齊」，是否與國民黨在立法院連續六次阻擋軍購預算有關，甚至引發外界揣測，是否已向中共「先繳了一些頭期款」，作為後續政治交易的前置條件。

她進一步表示，這段期間國民黨不顧民生、不在立法院審查預算，卻頻繁在兩岸之間穿梭，目的是否就是為了促成國共論壇與政協會。她質疑，是否門票已交、作業已繳，接下來將進行更大筆的「賣台交易」。

吳思瑤呼籲，國民黨不要只想著與中國共產黨打交道，卻忽略台灣當前最重要的工作是民生預算與軍購預算，顧好國安、顧好民生。

民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，外界的猜測是否屬實，國民黨與共產黨都是「中國的」，是否存在暗盤交易，社會自會檢視。他指出，關鍵仍在於軍購特別條例是否能夠交付院會審查，相關作為究竟是「論次計酬」，還是長期一致的政治態度。

鍾佳濱最後質疑，國民黨是否打算每擋六次軍購預算，就換取一次赴中交流的機會，將一個民主政黨的黨格「分批零售」。他強調，國民黨不應為了討好中國共產黨，犧牲台灣民主憲政的根基，更不該犧牲2300萬台灣人民的福祉。

