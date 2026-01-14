軍購遭疑僅3000億、9500億用在哪？ 輿論炸鍋

1.25兆特別預算引發在野黨藍白立委齊聲質疑。（示意圖／資料照／姚志平攝）

民眾黨主席黃國昌今(14日)指出，美國國務院公布5個軍購項目約3000億台幣，質疑1.25兆特別預算有高比例與「對美軍事採購無關」。國防部晚間否認此說法，但外界質疑不斷。胸腔科醫師蘇一峰直酸，多出來的9500億轉去哪裡了？輿論炸鍋，痛批民進黨交代不清楚。

黃國昌一行人快閃美國華府，今返台開記者會指出，美國國務院去年12月17日公布5個項目，加起來約3000億台幣。黃國昌爆料，目前已知在1.25兆裡面，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。對此，國防部晚間回應強調，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

胸腔科醫師蘇一峰發文直呼：美國軍購只需要3000億，政府要跟人民拿1.25兆？中間的9500億轉去哪裡了？到底是民進黨說謊？還是美國爸爸呢？多出來的9500億是要做什麼呢？

藥師林士峰也質疑：美國爸爸說軍購金額大概3000億，不知道民進黨政府編了1兆多，都跟誰、買了什麼？台灣應該是民主國家，怎麼會立院負責進行審議前，連裡面內容是什麼都不知道呢？

5萬追蹤的粉專「觸極者」做圖比喻：老師說要交3000億學費，結果這小屁孩回家後，騙爸媽說學費1.25兆，爸媽要求解釋清楚，這屁孩還會關起門來罵人「不給錢就是阻礙學習！」還會找同夥攻擊爸媽。

網友表示「我不貪不取小利，只取大的」、「剩下的一定說是國際採購」、「很久以前聽說過，建國要『雞精』」、「遮羞布被掀開」、「太多憨鳥在應徵工作」、「扯爆的政府，以後誰還敢相信」、「憨鳥網軍全體出動了」。

