賴政府拋出1.25兆元國防特別預算，在野黨持續封殺，迄今未交付審查。隨著美方壓力接踵而至，國民黨內部已浮現雜音。國民黨主席鄭麗文指癥結在於賴總統，認為美方找在野黨是畫錯重點，並喊話「解鈴還需繫鈴人」；但若國民黨連排審程序都不願開啟，政治壓力恐將回流到自己身上。

美國在台協會處長谷立言頻頻就軍售議題發聲，引發朝野關注。與此同時，美國總統川普在與大陸國家主席習近平通話後，簽署行政命令建立「美國優先軍備移轉戰略」。根據該戰略，美國將優先移轉軍備給投入國防預算充足、地理位置關鍵，且對美國經濟安全有貢獻的夥伴。此舉被解讀為美方對台灣高額防衛預算的正面回應，目的在確保台灣能優先取得武器。

《金融時報》也報導，美國政府將批准4項總額約6318億元的對台軍售案，北京則威嚇要取消「川習會」。以川普「交易的藝術」模式，對台軍售顯然已成籌碼，台灣在談判桌上的主動權有限。

尤其在野黨以行政院未替軍人加薪為由拒審預算，民眾黨卻另提4千億元對案搶占話語權，在美方不斷發話後，國民黨內漸有不同的看法，加上年底九合一選舉提名紛擾不斷，內部不滿情緒隨之升溫，使得綠營在輿論戰上更有底氣，都讓鄭麗文面臨內外壓力。

賽局理論中的「零和賽局」意指一方所得必為他方所失。但國會監督並非你死我活，在為人民看緊荷包的同時，也需正視對岸武力持續威脅，若朝野仍將國防預算視為政黨利益的鬥爭工具，而非國家生存的底線，鈴鐺恐將越繫越緊，台灣將淪為大國博弈下的祭品。