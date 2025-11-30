軍購預算成秋鬥焦點 鄭麗文：和平不能倒退 民進黨反批扭曲國安

國防與軍購預算暴增成為今年秋鬥現場的主要議題。國民黨主席鄭麗文受邀發言，批評政府大量軍購，卻忽視讓勞工與傳產在長期寒冬中苦撐，並強調「和平是台灣的底線」，執政黨不該拿下一代生命做賭注。民進黨則回應，賴清德總統提出「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作；藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

2025秋鬥遊行30日登場，國民黨主席鄭麗文受邀發言，呼應今年秋鬥主題，將矛頭指向近年持續攀升的國防與軍購預算。她表示，台灣產業近年承受疫情、國際關稅戰與陸客減少等衝擊，傳產與服務業長期低迷，勞工實質薪資趕不上通膨、連續倒退，勞工已「進入寒冬太久」。

鄭麗文指出，傳統產業與服務業才是台灣最大宗就業來源，但在錯誤政策下長期缺乏支援，甚至面臨勞保財務惡化、觀光業停滯等困境。她批評民進黨多年宣稱重視勞工，但實際作為與承諾落差甚大；如今政府動輒編列千億補助與軍購項目，卻對產業寒冬與勞工困境視而不見。

她並質疑，龐大軍費是否真能換得台海的和平與安全。鄭麗文：『(原音)這真的能換來台海的安平安全嗎？真的能換來臺海的和平嗎？還是剛好相反？必須跟這塊土地同生共死跑不掉的是我們的勞工，是我們的農民，統治者可以不負責任。統治者可以不計後果。因為他想跑就可以跑啊。但是真正要死守這個家園，跟這個土地共生死的，難道不是我們所有基層勞工大眾嗎？他可以輕易拿我們生家財產、拿我們下一代子孫生命來開完算來賭注嗎？』

鄭麗文強調，「和平不能倒退」是台灣共同底線，呼籲跨越黨派分歧，向國際社會傳達台灣追求和平、反對戰爭的立場。

對於藍營批評，民進黨發言人卓冠廷反駁。他表示，在中國持續升高文攻武嚇的情勢下，台灣更需以負責任的態度提升自我防衛能力。從蔡英文到賴清德政府都一貫遵循「備戰不求戰」原則，未曾偏離。卓冠廷指出，民進黨政府任內已四度調薪軍公教，賴總統今年初也加薪志願役國軍，反觀藍白陣營一邊聲稱關心國軍，一邊卻多次推動違憲修法、造成制度混亂，才是破壞民主以的鐵證，也是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因。

卓冠廷強調，賴總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作；藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。(編輯：許嘉芫)