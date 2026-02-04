（圖／本報系資料照）

行政院提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在中共軍事壓力之下，提升我國國防戰力，朝野理應予以支持。但如此天價的預算，必須做到符合民主程序，讓國人清楚地明白條例內容（clear）、凝聚全民共識（consensus）及符合戰力需求（competent）的3C原則。這3點，民進黨政府顯然沒有做到。

1.25兆元的軍購特別預算首次曝光是賴清德總統去年11月25日在外媒投書披露後，行政院才在11月27日將草案送立法院審查。如此龐大預算，事前未和國會溝通，事後也未立即向國人說明具體內容。台灣是民主國家，建軍備戰的目的就是為了捍衛我們的民主不致遭受外力打擊摧毀，但來自內部破壞民主的力量，我們也應謹慎面對。國會存在乃為防止政府濫權，杜絕政客浪費公帑，在情況未明下硬要國會接受1.25兆特別預算，有違民主監督機制。因此，民進黨政府有責任盡快把特別預算的內容說清楚（clear），以釋眾疑。

《遠見》雜誌民調顯示，兩岸若開戰，有高達63.9％的受訪者表示自己不願意也不同意家人上戰場。另一方面，2026年國防部預算書顯示，國軍現員軍官為3萬6893人，士官8萬8806人，士兵5萬4376人。這些數字有兩個示警。一是菱形的部隊結構，不利於武器編裝及作戰指揮；二是年輕人從軍意願不足。

由此看來，國人對於我們應該建構什麼樣的國防力量？如何展現自我防衛決心？毫無共識。在沒有完全凝聚朝野國防建軍共識（consensus）之前，貿然提出1.25兆的軍備預算，將造成這筆預算未來執行時的高度風險。

再者，打、裝、編、訓是建軍不變的程序。若對於要打一場什麼樣的防衛作戰都沒有共識，怎能輕易地投入巨資採購武器裝備？舉例來說，民進黨政府要求國人在解放軍犯台時要堅守城市防線戰鬥到底，但台灣人民與民進黨政府領導層的「戰鬥到底」真的有共識嗎？國防部長顧立雄日前公布的七大類軍購項目中，顯然與民進黨政府主張的城市作戰需求有很大的落差。如果採購的武器不能符合戰力需求（Competent），不只國會有意見，人民也不能支持。

為了提升國防戰力，為了凝聚國人、朝野乃至三軍將士的共識，賴清德總統有責任與義務立即召開「國防安全國是會議」，就國防發展整合各方意見，凝聚建軍方向共識。凝聚共識、化解朝野歧見，讓國人有所適，將士有所從，比起急著通過這1.25兆特別預算，實為當務之急。（作者為台北論壇基金會主任）