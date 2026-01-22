軍購預算過關 靠美施壓？

去年11月底行政院提出1.25兆元的軍購特別條例，至今在立法院仍遭到卡關。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言22日表示：「美國致力在第一島鏈拒止侵略，但自由不是免費的。」、「美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助」。其說法明顯是在催促立院審查該特別條例。

谷立言的說法與上周賴總統表示：「感謝AIT近日拜訪在野黨領袖，期待谷立言的努力沒有白費。」不謀而合。但顯然，美方接收到的資訊並非完全正確，「台灣不是只有綠色一種聲音」，不論今年度「中央政府總預算」或「1.25兆軍購特別條例」，卡關的主因還是在執政黨的專斷傲慢，拒絕溝通，將公共政策當成政治鬥爭的工具及競選抹紅的籌碼。

台灣主要政黨、政治人物、媒體輿論，甚至大部分人民都非常親美，從歷次民調也可發現，台灣人民也清楚兩岸和平需要付出代價，甚至也同意軍購背後有「保護費」的潛在意涵。但台灣可說是美國與民主陣營長期的重要夥伴，而不是只會伸手的「拖油瓶」。硬頸、傲骨也是台灣能挺過多次全球危機的關鍵，美方應理解，過分施壓台灣反而會適得其反。

對於行政院所提的1.25兆元軍購特別條例，學者專家及在野黨最擔憂的核心問題包括三項：一，特別條例中的7項軍購項目，是否真的能打造「台灣之盾」；二，史上最高1.25兆的軍購特別預算，對台灣財政紀律的衝擊有多大；三，是否台灣真能因此取得關鍵技術，協助我軍工產業發展，讓危機變成轉機。

套用美國商務部長盧特尼克的說法：「台灣需要國防產業的關鍵技術，特別是萬一發生戰爭，不能完全依賴一個距離台灣9000英里的國家提供重要軍品。」面對兩岸關係與地緣政治的挑戰，台灣的安全戰略不僅需要「豪豬」的不對稱作戰能力，更需要兩岸對話的「和平鴿」。

2023年6月時任AIT處長孫曉雅拜會3黨總統候選人，會後表示：「（3人）都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。」顯然，賴清德背棄當初對美方及國人的莊嚴承諾，在他當上總統後，不僅關上和大陸對話和交流的大門，也拒絕和在野黨做理性的溝通，更一再和立院上演對抗戲碼，如今連軍購特別預算還要靠AIT來喊話和施壓，豈不自證缺乏領導國家的能力。

70多年來，台灣人民不僅為和平付出代價，更用鮮血展現捍衛自由民主的決心，台灣是美國在亞太最忠誠的盟友，「避戰靠實力，和平靠智慧」才是台灣人民的最大利益，也才是讓美國再次偉大的最佳保證。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）