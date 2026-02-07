軍購預算 專業審查勝一味杯葛

針對國防特別預算，美方近期增大施壓力道，藍營內部對於是否繼續封鎖政院版條例已開始出現分歧。圖為國民黨立委舉著「拖欠軍人薪水，危害國家安全」標語嗆民進黨。（本報資料照片）

針對國防特別預算美方近期增大施壓力道，藍營內部對於是否繼續封鎖政院版條例已開始出現分歧，加上國民黨副主席蕭旭岑近日對AIT處長谷立言的失言，都讓綠營「撿到槍」。在野黨與其讓綠營拿來作為助攻2026的利器，不如將政院版與在野版本一起付委，透過專業審查戳破賴政府虛列特別預算的「大汽球」，讓朝野從軍購僵局中脫身，也能守住人民荷包。

谷立言近期多次公開對台灣軍購與國防預算發聲，強調支持台灣強化防衛能力，並指出「自由不是免費的」，隨後美不分黨派多位大咖參議員也陸續發聲，國務院更公開表達支持台灣國防特別預算，甚至透過對台3項軍購案發價書下通牒，不掩不藏施展「大國壓力」。綠營更趁勢將此議題轉化為2026選舉戰略資產。

於此同時，國民黨內部不僅未建立統一戰線強化論述，反而出現分歧。先是國民黨立委喊出自推黨版，但國民黨主席鄭麗文接受專訪時卻說「目前沒有（黨版）」；國民黨副主席蕭旭岑為維護我國自主性，稱谷立言「只比科長大一點」，即便後續緩頰，但包括立法院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕等黨內大咖公開表達不認同。在此關鍵時刻，國民黨自亂陣腳，都讓2026要參選的「小雞們」逐漸焦慮。

民眾黨快刀斬亂麻自提版本，國民黨身為國會最大黨，即便智庫準備多個方案向黨團、鄭麗文報告，但至今仍無共識。隨著美方和來自基層的壓力，面對軍購僵局，國民黨的選項已愈來愈有限：一是堅持中央黨部目前採取的作法，繼續喊話要執政黨把軍人加薪預算依法編列進總預算，以換取特別條例付委審查。

二則是比照民眾黨自提版本，不過黨內仍有不同聲音，畢竟過去從未有在野黨自提國防特別條例的先例，範圍、項目都需要審慎評估。三是先跟上民眾黨腳步，在立院下會期排審民眾黨版，以藍白聯手模式，通過確實需要的對美軍購項目，其餘與既有政策重疊或交代不清項目皆刪除。

不過，以執政黨倔強的態度，繼續採取不付委作法恐難化解僵局，若能透過專業的國防委員會嚴審，將虛編項目刪除，不僅可避免綠營政治操作，也能緩解美方疑慮，否則一味杯葛到底，將永無寧日。