軍購頻遭阻擋引憂 傘兵談換裝比加薪更重要

傘兵於屏東潮州空降場進行跳傘訓練。(國防部發言人)

我是退伍傘兵，2026年被稱為國軍「接裝大年」，我心裡其實只有一個念頭：裝備，真的來得及嗎？





最近網路上流傳一段同為傘兵的心聲說「降落傘舊了該換，結果不先換傘反而先談加薪？」，很多人覺得刺耳，但對我們這些真的從C-130跳下來的人來說，這句話一點都不誇張。傘是保命的，不是福利。薪水多幾千，都不能在空中幫你多開一次傘。





我服役時就很清楚，沒有人會反對加薪，但更怕的是「錢來了，裝備卻還沒來」。這幾年政府確實持續調薪，2022年、2024年各調4%，2025年再調3%，志願役與戰鬥部隊加給也提高，少校以下官兵實拿薪資確實增加。但老實說，對前線來說，真正焦慮的是這些錢會不會排擠掉裝備預算。

廣告 廣告





2026年，美方軍購進入交付高峰，F-16V Block 70、MQ-9B無人機、海馬斯系統、M1A2T戰車都要到位成軍，這對整體戰力是關鍵轉折。但我們基層在意的，除了大裝備，還有最貼身的防護器材。傘兵、步兵、戰鬥部隊，每一項個裝都是拿命在用。





我退伍了，但很多弟兄還在。我很清楚，他們要的不是補償，而是能活著完成任務的裝備。對前線來說，真正的承諾只有一句話：先把能提升戰力的裝備給到位。