軍購、協商卡關國會！？周玉蔻評綠營道德喊話與集體罵仗無用：川普關注賴清德如何擺平國會內鬥

總預算、院版國防特別條例等案持續在立法院被藍白以人數優勢封殺、陷入膠著。資深媒體人周玉蔻今（27）日表示，美國總統川普不可能同情總統賴清德處境，是否能有道德喊話、集體罵仗以外的其他方案？賴總統應和幕僚「腦筋急轉彎」一下，「川普總統在看你賴清德擺平內部大亂鬥的領導力。」

周玉蔻今日在臉書發文表示，道德喊話和集體罵仗解決不了問題，重要的是：「川普總統在看你賴清德擺平內部大亂鬥的領導力」。

廣告 廣告

周玉蔻再說，台灣目前已經成為親美與反美親中的政治勢力角力戰場。從美國總統川普總統的視角看，他會跟著民進黨人和台派意見領袖及大小名嘴，一起痛罵在立法院用多數優勢，執行反美討好中國的焦土政策的藍、白立委和國民黨、民眾黨中央嗎？

「當然不會！持這種想法的人不是浪漫，就是幼稚」，周玉蔻直指，重點是賴清徳，川普關注的必然是執政的台灣總統賴清德如何擺平國會內鬥困境，早早確定美方利益為主的法案。

周玉蔻再說，民主國家內部政黨大亂鬥，川普熟悉的不得了，要他同情賴清德的處境「恕我直言：不 可 能」。

周玉蔻分析，賴清德能怎麼做呢？川普的哲學，是協商、協商、交易再協商；高市早苗經驗的啟發，是呼喚出高民調，用民意力量壓制反對黨，賴總統的幕僚應該不難理解這樣的劇本操作與路數的必要性吧。

周玉蔻認為，來自綠營的道德喊話與集體罵仗，藍白並無迫切選舉的態勢下，看來並不擔心也起不了作用。

「那麼，有其他方案嗎？」周玉蔻說，不管怎樣，如果只會跟川普哭訴說藍白被中共操控賣台等，恐怕會被他痛罵成沒用，一腳踢開。時不我與，賴總統和幕僚腦筋急轉彎一下吧。

（圖片來源：總統府、周玉蔻臉書、三立新聞、國會頻道）

更多放言報導

劉寶傑稱看不懂賴政府作為「內外都搞不定」...周玉蔻駁斥：橫向、縱向磨合已入佳境...批評脫離事實

專訪稱蔡英文近期動作頻頻...劉寶傑猜是給賴清德「警告」：對內、對外都搞不定