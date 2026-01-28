軍購、總預算全被卡 林俊憲批：藍白為政治操作「裝聾作啞」

民進黨立委林俊憲。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院本會期將在本週五（30 日）結束，但 1.25 兆軍購特別條例與 115 年中央政府總預算仍因國民黨、民眾黨杯葛，審查持續卡關。對此，民進黨立委林俊憲近日透過社群發文痛批，藍白陣營「裝聾作啞」，一再找藉口拒絕審查，已嚴重阻礙國會正常運作與國家前進。

林俊憲指出，總統賴清德已多次強調，「只要合憲」就願意到立法院進行國情報告；而憲法法庭也早已裁定，立法院聽取總統國情報告，不能指定報告內容，也不能藉此對總統進行詢問、要求答復或要求聽取建言，但藍白陣營卻始終視而不見。

他表示，在野黨的說法一再變換，一下指稱總統不來立院法報告，一下又批評軍購花費過高，如今，甚至拿軍購、總預算來交換代孕法案，理由反覆更換，說穿了就是「找各種藉口不審查」。

林俊憲直言，昨天已是本會期最後一次程序委員會，但軍購特別條例仍第 10 次遭到藍白封殺；而最基本的中央政府總預算，至今連付委審查都未完成。

他也強調，對軍購若有意見，大可進入委員會討論、修正，甚至提出附帶決議；總預算本來就應依法送交委員會逐項審查，但現在卻是「不審、不談」，反而被拿來當成政治籌碼操作。

林俊憲批評，藍白的目的其實很簡單，就是「卡」，卡住台灣前進的腳步越久，他們才有空間對外「邀功」。他也提醒，別忘了本會期至今仍處於延會狀態，不但延最久的會，也卡最久的總預算，「到底是在延什麼意思？」

林俊憲最後表示，除了讓某些人能把兩年的立委任期「當好當滿」之外，他實在想不出其他合理的理由。

