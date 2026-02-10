軍購、關稅成未爆彈！李正皓獨家披露：國民黨內部壓力已到臨界點

媒體人李正皓獨家披露，藍營軍購、關稅成未爆彈，國民黨內部壓力已到臨界點。 圖：取自李正皓臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨自從鄭麗文當選黨主席後，黨內路線一直備受質疑。對此，媒體人李正皓今（10）日自曝獨家消息，國民黨目前正承受極大內部壓力，從地方首長到立法院全面瀰漫焦慮氣氛，壓力核心直指「軍購與關稅是否持續擋下去」，藍營內部已開始出現明顯路線分歧。

李正皓指出，第一，部分本土藍、仍具政治前途的青壯派立委，對現行路線感到高度不安。相關人士認為，軍購事涉中華民國安全，關稅則是經濟議題，若同時擋下軍購與關稅，政治與經濟風險極高。最糟情境是，因阻擋軍購而遭美國總統川普課以懲罰性關稅，導致股市崩盤，進一步引發支持者強烈反彈，這是許多藍委難以承受的政治後果。

第二，李正皓透露，一名長期大力支持國民黨的「知識藍」重量級企業家，對目前國民黨路線表達極度憂慮。該企業家指出，過去國民黨的對外政策建立在「親美、友日、和中」三隻腳之上，如今卻只剩「和中」一條路。

他接著說，無論從國家利益或個人情感來看，反美、反日都不利於中華民國，而「三隻腳斷了兩隻」，政黨路線勢必失衡。因此，該企業家已開始私下遊說藍營友人，希望將國民黨路線拉回他所認為的「正途」。

第三，李正皓直指，藍營內部真正具有強烈意志、並願意不惜代價持續擋下軍購與關稅的關鍵力量，來自中國國民黨中央層級，包含黨主席鄭麗文所主導的中央路線，以及立法院中由傅崐萁與部分不分區立委或深藍選區立委所形成的合作夥伴。

李正皓強調，隨著壓力持續累積，藍營內部的路線衝突已逐漸檯面化，未來究竟是黨內其他力量取得主導權，還是整體路線持續向親中方向傾斜，國民黨是否能「懸崖勒馬」，仍有待後續觀察。

