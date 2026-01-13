軍購、關稅柯文哲籲說清楚 綠駁裝睡叫不醒

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）前台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，軍購與對美關稅談判等議題，民主進步黨政府要說清楚；民進黨宜蘭縣黨部主任委員邱嘉進說，行政院已詳細說明，「裝睡的人永遠叫不醒」。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士說法，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降到15%，台灣積體電路製造股份有限公司增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

柯文哲上午與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜宜蘭四結福德廟後，接受媒體聯訪表示，就算15%也只與日本、韓國一樣，「完全沒有更優惠」，各界關心民進黨政府拿什麼條件交換？台積電是半導體產業龍頭，不能變美積電，避免半導體產業鏈被掏空，民進黨做什麼可商量，但要講清楚。

軍購方面，柯文哲說，安全防衛要花錢，民眾黨支持，但不代表錢可亂花。台灣已付錢卻尚未拿到的軍事設備很多，總統賴賴清德投書國外媒體承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢。

邱嘉進告訴中央社記者，國防預算對台灣整體安全有必要性，行政院已在立法院詳細說明，「裝睡的人永遠叫不醒」，也無法改變執意反對的人，只能尊重柯文哲看法。

邱嘉進說，行政院團隊已積極與美方斡旋談判，相信會確保台灣權益，不讓國民失望。台積電是台灣護國神山，產品攸關各國精密科技發展，政府相當重視，柯文哲大可不必借題發揮。（編輯：李明宗）1150113