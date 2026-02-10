軍購、關稅繼續擋？李正皓爆料青壯派藍委和重量級企業家很焦慮

政治評論員李正皓透露，部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮，也有某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮。（圖／翻攝李正皓臉書）

藍白在立法院10度封殺1.25兆元規模的國防特別條例，引發美方不滿，不僅美國跨黨派國會議員陸續發聲，美國在台協會（AIT）也多次表達支持8年1.25兆元國防特別預算。政治評論員李正皓透露，現在藍營壓力很大，部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮，也有某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮。

李正皓指出，現在的藍營壓力很大，上到台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去。

李正皓說，他得到獨家消息，「部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮。」軍購是保護中華民國、關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大，最糟的狀況是因為擋軍購被美國總統川普課懲罰性關稅導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，「這是這些藍委不能承受之重」。

李正皓透露，「某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮」。過去親美、友日、和中是國民黨對外政策的三隻腳，現在的國民黨的路線僅剩和中。這狀況對該重量級企業家來說：站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事；站在個人情感，國民黨路線三隻腳斷兩隻，怎麼可能不垮台？「也因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。」

李正皓直指，藍營中真正有強力意志、願意不惜一切代價擋下軍購跟關稅的首惡是鄭麗文的國民黨中央，與立院黨團總召傅崐萁跟他的幾位不分區或是深藍選區的立院夥伴。

李正皓表示，藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。



