軍購1.25兆卡關誰該負責？立院綠黨團：別再丟包賴清德

朝野對立持續擴大，而1.25兆軍購特別條例持續卡關，立法院長韓國瑜8日受訪時表示，擬在過年時向賴清德總統當面向建言「大事化小、小事化無、逢凶化吉」；立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，韓國瑜是唯一最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德總統。

陳培瑜表示，目前在立法院引起最大討論以及高度社會共識的議題，就是該審而沒有審的總預算以及國防採購特別條例，不是只有美國關心，世界上非常多民主國家也都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要的戰略角色，促進更多的民主國家合作。

她痛批，但很可惜韓國瑜是唯一，也是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德總統，一個只會訂便當或是宣布生日快樂的韓國瑜「到底有什麼用處？」

陳培瑜強調，只會丟包、只會甩鍋、沒有擔當、不敢作為，甚至還要合理的懷疑，他是不是只肯聽立法院國民黨總召傅崐萁、立法院民眾黨總召黃國昌，或者是中共政令的相關指導，「韓國瑜，請你拿出肩膀，負起責任、扛起擔當」。

