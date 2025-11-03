軍購F-16V戰機交付「進度0」！徐巧芯直球對決國防部揪原因

我對美軍購66架F-16V戰機，共編列2472億元經費，原定2024年起分批交機，但至今交機量為0。國民黨立委徐巧芯質疑，「答案已經很明確，就是交不出來」，並指延宕原因不是因為疫情，是內部出包。

徐巧芯今天在質詢時，直球對決國防部：「台灣採購的66架F-16V戰機，明年底交不交得出來？答案已經很明確，就是交不出來。」台灣採購 66架F-16V戰機，總額超過新台幣2400億元。但國防部口中的已付款約六成「48億」，其實是48億美元，折合約1440億元台幣。

徐巧芯說，美國《航太雜誌》與《Defense & Security Monitor》分析指出：洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅23到26架戰機。即使開足馬力，目標也只是「每月兩架、年產24架」。但問題是，目前排在我們前面的訂單還有：「巴林：14架、摩洛哥：25架、斯洛伐克：12架、約旦：12架」，合計 62架未交付，再加上我們的 66架，洛馬公司眼前共有 128架F-16待生產。以現有產能推算，至少要5年才交得完。所以，國防部口中「明年底交機」的說法，根本違反現實。

關於交付延宕的原因，徐巧芯指出，不是因為疫情，而是內部出包。根據《路透社》與美方防務專刊報導，延遲交機的主因包括：發動機內組件瑕疵（零件失效），需要時間修正與重新測試（國防部否認）、新建置的電戰系統測試落後、整合困難（國防部承認）、人力縮減：洛馬今年6月宣布裁掉Greenville廠區10%的員工（外媒報導）。問題加總，導致生產進度比原規劃落後至少一年半以上，與國防部說詞前後矛盾。

F-16V。（資料照）

徐巧芯質疑，我們付了錢，美方交貨一再延遲，台灣有沒有啟動合約中的補償機制（RDP或SOSA條款）？除了「交清單、開會」之外，有沒有任何施壓、追蹤、或條件談判？其他國家同樣採購F-16V，為什麼他們有進度、我們卻卡死？結果國防部回答一貫模糊，只說「延宕原因複雜」、「會持續關切」，但在我看來，這根本是對美方放軟、對國會敷衍。

徐巧芯認為，國防部應提出具體作為，包括立即公開與美方FMS合約中，交付與罰則條款內容；比照其他國家做法，爭取RDP（Remedy Delivery Plan）延宕補償協議；建立季度交付追蹤報告，送交外交國防委員會審查；檢討外交部、國防部跨部會協調機制，避免資訊落差、各說各話。

F-16V。（圖／取自中華民國空軍臉書）

徐巧芯強調，台灣在國防合作上投入巨額納稅錢，不是要成為軍售客戶中的「軟柿子」。我們支持台美防務合作，但支持不代表盲信、合作不代表放棄監督。F-16V戰機交不出來，是事實，政府要面對現實、要求補償，這才是對國家、國人負責的態度。

