軍購F-16V戰機0交付！吳宗憲酸：匿蹤的最高境界

2019年台灣向美國採購66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。國民黨立委吳宗憲直呼，不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，「匿蹤的最高境界」。

F-16V戰機。（圖/取自中國民國空軍臉書）

對於美國軍售未依約交付F-16V戰機，行政院長卓榮泰日前在立法院院會回答立委質詢時說，政府不排除「對製造商採取法律行動」，但是據軍方表示，這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。

廣告 廣告

F-16V戰機。（圖/取自國防部發言人臉書）

國防部則指出，我國採購的首架F-16V戰機已於今年3月底在南卡羅來納州格林維爾市生產線廠區出廠，但尚未交予我國。報告指出，原規劃115年全數飛返，惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響產生交運風險，美方已在全力趕工。國防部強調，所有軍購案均由台美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，確保權益。

國民黨立委吳宗憲。（圖/中天新聞）

對此，吳宗憲表示，「不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，匿蹤的最高境界，致敬美製F-16V。」

延伸閱讀

缺席國民黨全代會引關注 侯友宜回應了：昨天市政行程多

國民黨推「不再籍投票」綠反對 藍轟：民進黨到底在怕啥？

傳黃呂錦茹回任意願低 戴錫欽將續任北市黨部主委