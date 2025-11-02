軍購F-16V戰機0交付！吳宗憲酸：匿蹤的最高境界
2019年台灣向美國採購66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。國民黨立委吳宗憲直呼，不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，「匿蹤的最高境界」。
對於美國軍售未依約交付F-16V戰機，行政院長卓榮泰日前在立法院院會回答立委質詢時說，政府不排除「對製造商採取法律行動」，但是據軍方表示，這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。
國防部則指出，我國採購的首架F-16V戰機已於今年3月底在南卡羅來納州格林維爾市生產線廠區出廠，但尚未交予我國。報告指出，原規劃115年全數飛返，惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響產生交運風險，美方已在全力趕工。國防部強調，所有軍購案均由台美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，確保權益。
對此，吳宗憲表示，「不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，匿蹤的最高境界，致敬美製F-16V。」
延伸閱讀
缺席國民黨全代會引關注 侯友宜回應了：昨天市政行程多
國民黨推「不再籍投票」綠反對 藍轟：民進黨到底在怕啥？
傳黃呂錦茹回任意願低 戴錫欽將續任北市黨部主委
其他人也在看
我對美採購66架F-16V仍「一架未到」 國防部曝：美方每日20小時全力趕工
我國編列超過2472億元預算，向美採購66架F-16V戰機，原擬2023年就要交付首批，如今卻仍「一架未到」，明年能否全數交機也有變數。國防部最新報告指出，美方已採2班制20小時，全力趕工，我方會持續加強各項履約督導作為。鏡報 ・ 12 小時前
F-16V戰機「交機0」！白委酸民進黨闖軍購預算只有這招
我國空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V戰機，共編列2472億元經費，原定2024年起分批交機、2026年完成交付，但至今交機數量為0。民眾黨主席黃國昌2日酸說，每次只要拿特別預算要做軍購，都不能夠反對，否則一定會被說是「從北京派來的間諜」，然而過去同意2400億買戰機，錢都付了，一台都沒拿到，「有人這樣買東西、做生意的嗎？」中時新聞網 ・ 15 小時前
千億買F-16V難與共軍5代戰機抗衡？他大嘆「貴又過時」：40年前就在做模型了
空軍向美採購66架全新F-16V戰機，共編列2472億元經費，然而原定2024年起分批交機、2026年完成交付的時程，至今交機數量卻是零，引發國內關注，國防部日前也向美方表達關切。對此，不敗教主陳重銘在臉書發文表示，花幾千億跟美國買F-16V戰機，到現在1架都看到，F-16真有這麼好嗎？40年前他讀大學的時候就在做F-16的模型了，美國都是賣給台灣過期的武器......風傳媒 ・ 10 小時前
66架F-16V至今0交機 吳宗憲酸爆：「匿蹤」的最高境界
台灣編列預算2472億元，向美採購66架F-16V戰機，然而原定2024年起分批交機、2026年完成交付的時程，至今交機數量卻是零。國民黨立委吳宗憲不禁酸說，不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，可說「匿蹤」的最高境界。中時新聞網 ・ 7 小時前
二擇一！領中國護照註銷台灣戶籍！移民署：已廢50人、16陸配放棄台身分
內政部移民署持續清查違規在中國設籍、領用中國護照或中國身分證的台灣民眾。移民署今天指出，只要接獲通報或檢舉，經查屬實，就會依法調查並通報戶政機關廢止戶籍。至今已有約50人因違規設籍或持用中國護照，被取消台灣戶籍。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
1架F-16V都沒來 賴政府再躍上國際版面！林士峰爆還不能做1事
根據《軍事觀察（Military Watch）》報導，台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定2026年第四季全部交機，進度嚴重落後，但至今美方1架未交。除了這些戰機之外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。行政院長卓榮泰表示，政府不排除「對製造商採取法律行動」，但是這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，賴清德政府再度躍上國際版面，這次是繳了錢，美方不交飛機，還不能求償合約延誤。中時新聞網 ・ 1 天前
伊朗矢言重建受損核設施 阿曼籲美伊重啟談判
伊朗今天(2日)表示，將重建被以色列和美國襲擊損毀的核設施，並且矢言這些設施將「比以往更強大」。與此同時，調解人阿曼敦促德黑蘭和華盛頓重啟陷入僵局的外交談判。 美國總統川普先前表示，伊朗的核子計劃已在襲擊中被摧毀，但該國核子設施的實際受損程度尚不清楚。 伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在視察該國核子機構時表示，德黑蘭「將重建(被摧毀的設施)，使其比以往更強大」。 他在發佈於其官方網站的一段影片中說：「即使建築被摧毀…我們也不會被挫敗。」他還補充說，伊朗科學家仍然擁有必要的核子技術。 裴澤斯基安沒有進行詳細說明。在2月的空襲發生前，他也曾發表類似的言論，當時他表示如果德黑蘭的設施遭到攻擊，將會進行重建。 以色列在6月對伊朗發動了前所未有的空襲，引發了一場持續12天的空中戰爭。在雙方交戰期間，以色列並襲擊伊朗的核設施、軍事設施以及住宅區，並造成多名頂尖科學家喪生。 伊朗隨後以彈道飛彈攻擊以色列城市進行報復。 在美國宣布停止戰鬥後，伊朗外長7月表示，該國蒙受的損失「十分嚴重」。 在裴澤斯基安發表上述言論之際，伊朗的傳統調解人阿曼今天敦促德黑蘭與華府恢復對話，重返談判桌中央廣播電台 ・ 6 小時前
南大校慶聖火抵彰化 村上國小點燃傳承與榮耀之火
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為慶祝國立台南大學創校127週年，象徵傳承與團結的「南大聖火環台」 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
郭正亮轟付80億美元一架F-16V都沒有 栗正傑爆國防預算內幕
台灣向美國採購66架F-16V，預計從2023年分為4年交機，但是到現在一架都沒有交機。前立委郭正亮表示，我們付了80億美元，卻到現在一架F-16V都沒交。退役少將栗正傑則質疑，今年編了9500億國防預算，跟美國有個交代，問題是基層不知怎麼辦，變成惡性消化。中時新聞網 ・ 1 天前
雲林萬聖節親子踩街 教保人員獲表揚
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府今（2）日在北港鎮南陽國小盛大舉辦「114年萬聖節『萌鬼萌獸朝聖趣』×優台灣好報 ・ 6 小時前
消費抽大獎 鹽水嘉年華熱鬧滾滾
記者翁聖權∕鹽水報導 二０二五鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅十一月二日（星期日）上…中華日報 ・ 6 小時前
美空軍CCA計畫 Anduril原型機YFQ-44首飛 與通用原子雙強對決
美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（Collaborative Combat Aircraft, CCA）計畫的第二家廠商Anduril Industries，10月31日成功試飛其YFQ-44原型機。繼通用原子（General Atomics）於9月初首飛YFQ-42原型機後，此舉代表著攸關美國未來空自由時報 ・ 13 小時前
名醫開酸「政府派詩人管肥料、派律師管國防、哲學系談美關稅」
台肥在10月31日公告董事代表人事異動，由作家兼農運出身的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，胸腔科醫師蘇一峰對此人事異動直接開酸，「政府派詩人去管肥料、派律師去管國防、哲學系去談美國關稅」。中天新聞網 ・ 19 小時前
卓揆:新青安貸款到期後 會新的方式協助年輕人
(記者蕭文彥台北報導)民進黨立委王世堅今天質詢，詢問新青安貸款政策將於2026年7月底到期，是否會延長、修正或就此打住。行政院長卓榮泰說，明年時間到了，基於青年居住正義需要，會檢討新青安執行上的所有困...自立晚報 ・ 1 天前
不只F-16V！國防部證實：5大武器採購延宕
[NOWnews今日新聞]海軍花費500億建造的「海鯤號」潛艦9月完成海試跳票，11月依合約交艦也陷入困難、花費2400億對美採購的66架F-16V戰機至今也一架都未交機。國防部今（2）日證實，目前延...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 18 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 1 天前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
林岱樺涉貪執意初選! 周玉蔻：民進黨2026恐面臨大屠殺級崩盤慘劇
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍執意參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職發文表態力挺林岱樺參選，引起反彈聲浪。資深媒體人周玉蔻直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。 周玉蔻今（2）天稍早在臉書發文寫道，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。 周玉蔻指出，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。 周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026新頭殼 ・ 10 小時前