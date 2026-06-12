軍車凌晨突失控！桃園楊梅連撞3車 現場一片狼藉

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桃園市楊梅區今（12）日凌晨驚傳一起軍車連環撞事故。（圖／東森新聞）





桃園市楊梅區今（12）日凌晨驚傳一起軍車連環撞事故。一輛軍用卡車在行經電研路時突然因不明原因失控，猛烈撞擊停放在路旁的3輛轎車，由於撞擊力道極為猛烈，現場發出的巨大聲響不僅嚇壞周邊住戶，更導致被波及的車輛嚴重毀損變形，所幸並未造成任何人員傷亡。

桃園市楊梅區今（12）日凌晨驚傳一起軍車連環撞事故。（圖／東森新聞）

這起離奇的車禍意外發生在12日凌晨1時許，地點位於桃園市楊梅區電研路190巷。由於該路段為雙向各一線道的狹窄車道，軍車深夜行經該處時突然失控暴衝。首當其衝的黑色轎車承受了最大的撞擊力道，車尾後擋風玻璃當場碎裂、車身左後半部幾乎全毀扭曲成廢鐵。

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緊接著黑色轎車隨即被往前推撞前方的白色自小客車，導致白車後保險桿當場脫落、大燈毀損；而白車受到推擠後再往前碰撞深褐色小轎車，釀成「連環3車撞」的慘況。事故發生後，現場一片狼藉，3輛無辜遭殃的民車車頭、車尾紛紛嚴重受損，滿地都是車體碎片與玻璃殘骸。

深夜的猛烈撞擊聲讓睡夢中的附近居民紛紛驚醒察看。警方接獲報案後立即趕赴現場處理並封鎖部分車道，經初步確認，整起意外並無人員受傷或受困，算是不幸中的大幸。警方後續也將對軍車駕駛進行訊問並調閱周邊監視器畫面，以全面釐清事故原因與後續賠償事宜。

桃園市楊梅區今（12）日凌晨驚傳一起軍車連環撞事故。（圖／東森新聞）

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