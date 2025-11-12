軍車救災壓毀2民車 卓榮泰幽默承諾：我跟顧立雄各賠1台
受到鳳凰颱風影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間遭逢豪雨侵襲，軍方派遣AAV7兩棲突擊車執行涉水救援任務時，意外壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰12日親赴災區勘查時，面對蘇澳鎮長李明哲當面提及此事，他以幽默口吻回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧立雄部長一人賠一台」，這句玩笑話讓原本充滿泥濘與疲憊的現場氣氛瞬間緩和下來。
卓榮泰12日率領政務委員季連成、陳金德及經濟部次長賴建信前往蘋澳鎮中原路等受災區域進行實地勘察。李明哲向卓榮泰陳情表示，此次水患是15年來第二次重創蘇澳，鎮內居民對於再度遭受災害難以接受。他請求中央在補助措施上能夠「從優、從寬、從速」處理，特別針對再度受災的民眾給予考量。
李明哲進一步說明災後救援的財政壓力，指出災後每天需要負擔約20萬元的便當費支出，目前鎮公所預備金僅剩200萬元，急需中央提供補助支援。此外，清淤及復原所需的機具數量不足，也希望能獲得外地的協助與支援。
卓榮泰對此強調，民眾房屋、車輛的損失都會納入補助機制當中，「軍方安心救人、後勤由中央處理」。他承諾中央會全力支援蘇澳地區，統籌相關預算、加速撥款程序，讓蘇澳地區能夠盡快恢復正常生活。
