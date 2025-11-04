軍車自家人撞自家人！ 國道3號上演「軍卡連環追」 驚動憲兵到場

2台軍卡國道上「親密追撞」，駕駛沒受傷但全線塞爆。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號4日上午出現一幕罕見畫面，不是民車追撞而是軍方的軍用卡車，在高速公路上自家撞自家，事件發生於國道3號南下99.5公里新竹系統路段，時間約為上午8時至8時40分之間，2輛同屬陸軍單位的軍卡呈前後行駛，卻因後車疑似未保持安全距離，直接撞上前車，形成軍車版的「連環追」。

據了解，肇事位置當時位於南下輔助車道，陸軍運輸群車隊正在前往任務目的地途中。前方軍卡疑減速準備進入新竹系統交流道，後方軍卡卻可能因未注意車距或道路流量變化，直接追撞前方車輛。雖撞擊力道不算猛烈，但因車體龐大，仍造成路肩與外側車道短暫受阻。所幸現場無人受傷，也沒有波及一般用路人或其他民車，算是不幸中的大幸。

事故發生後，軍方立即通報並與警方共同進行交通疏導，並在現場架設交通錐提醒後方車輛減速。國道警也同步通知新竹憲兵隊派員到場介入了解，以釐清肇事責任與是否涉及軍紀問題。事故處理約於上午9時40分左右完成，車輛撤離後車流才逐漸恢復正常。

不少過路駕駛看到軍車停靠在路肩時，一度以為是軍演或裝備檢修，後才從交通資訊得知竟是「軍隊自己撞自己」。路過民眾也忍不住議論：「軍車也要保持車距啊！」、「幸好沒釀成更大的意外。」

目前事故詳細原因仍待軍方與警方調查，但初步方向指向「未保持安全距離」及「注意力不足」。國道警也借機提醒：不論軍車或民車，行駛高速公路務必保持安全車距，避免一時分心造成無法挽回的意外。

