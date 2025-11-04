軍車自家人撞自家人！ 國道3號上演「軍卡連環追」 驚動憲兵到場
國道3號4日上午出現一幕罕見畫面，不是民車追撞而是軍方的軍用卡車，在高速公路上自家撞自家，事件發生於國道3號南下99.5公里新竹系統路段，時間約為上午8時至8時40分之間，2輛同屬陸軍單位的軍卡呈前後行駛，卻因後車疑似未保持安全距離，直接撞上前車，形成軍車版的「連環追」。
據了解，肇事位置當時位於南下輔助車道，陸軍運輸群車隊正在前往任務目的地途中。前方軍卡疑減速準備進入新竹系統交流道，後方軍卡卻可能因未注意車距或道路流量變化，直接追撞前方車輛。雖撞擊力道不算猛烈，但因車體龐大，仍造成路肩與外側車道短暫受阻。所幸現場無人受傷，也沒有波及一般用路人或其他民車，算是不幸中的大幸。
事故發生後，軍方立即通報並與警方共同進行交通疏導，並在現場架設交通錐提醒後方車輛減速。國道警也同步通知新竹憲兵隊派員到場介入了解，以釐清肇事責任與是否涉及軍紀問題。事故處理約於上午9時40分左右完成，車輛撤離後車流才逐漸恢復正常。
不少過路駕駛看到軍車停靠在路肩時，一度以為是軍演或裝備檢修，後才從交通資訊得知竟是「軍隊自己撞自己」。路過民眾也忍不住議論：「軍車也要保持車距啊！」、「幸好沒釀成更大的意外。」
目前事故詳細原因仍待軍方與警方調查，但初步方向指向「未保持安全距離」及「注意力不足」。國道警也借機提醒：不論軍車或民車，行駛高速公路務必保持安全車距，避免一時分心造成無法挽回的意外。
看更多 CTWANT 文章
夫妻年收80萬養4孩！兒怨「只能穿舊衣、沒錢出國玩」 她嘆：沒讓孩流落街頭
回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎
其他人也在看
Toyota 推最狂 138 萬零利率！鐵了心出清 RAV4 油電車
Toyota RAV4 第六代預計明年第一季就有望在台灣開賣，年底更將開始接單，因此經銷商透露現在正在出清五代庫存車輛，今日 Toyota 台灣總代理和泰汽車，公布 11 月的優惠方案，其中就出現 RAV4 油電車，最高可貸 138 萬元零利率的驚人方案。自由時報汽車頻道 ・ 17 小時前
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
Nissan 預告全新 Kait 小休旅！即將量產成為全球戰略車
為拯救品牌財務危機，Nissan 不斷壯大旗下 SUV 產品線，近日於東京移動展上確認，將量產一款名為 Kait 的新車，會先在南美洲上市隨後在銷往全球市場，定位上會在 Kicks 之下，目前僅有一張預告圖，不過外媒稱將以舊款 Kicks 基礎打造。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝
台北捷運今（3）日下午景美站往松山方向列車突暫停於月台，原因竟是遭一名旅客按壓月台緊急斷電按鈕，所幸站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。北捷指出，這名旅客的行為已經違反大眾捷台視新聞網 ・ 19 小時前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞
你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞EBC東森新聞 ・ 1 天前
車無線充電真的來了 保時捷電能系統滿滿黑科技
保時捷即將迎來全新純電Cayenne，正式加入品牌SUV家族，採用自家研發的PPE電動平台與800V架構，將充電效率、續航與動能管理全面升級。根據WLTP測試，純電Cayenne續航可突破600公里，近期實測更以單次充電達563公里的表現驚豔媒體，展現頂級豪華電動休旅的實力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
『短影片』淺談Toyota Corolla Cross Hybrid的動力特性
『短影片』這邊看→ https://youtube.com/shorts/xhleG2Oz3qsToyota目前的油電動力就是沿用數十年並經過多次改良的混聯式設計，油耗輕省、起步輕快、還有純電模式，於室內停車場低速遊走不會排放廢氣，且整體噪音值更低，但引擎處於隨時待命狀況，並適時傳輸扭力至前輪，駕駛者比較容易感受到排氣聲浪的存在，而且沒有抑揚頓挫，因此Corolla Cross最需要的東西就是隔音，如能具有與Lexus相近的品質就完美了。CARLINK鏈車網 ・ 16 小時前
福特歲末衝買氣！Ford Kuga力挺價83.9萬起、Ranger Wildtrak限時回饋154.8萬
福特六和衝刺歲末購車買氣，推出多項熱門車款限時優惠，自2025年11月1日起至11月30日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得全家百元禮物卡，於展示間拍照打卡上傳Ford（TW）官方臉書粉絲團指定貼文，就有機會獲得Apple配件之Nimble Podium三合一無線充電器。此外，福特六和積極響應政府減稅政策，期間入主Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），方案包含5萬元力挺購車金、高額分期零利率及5年原廠保固，1.5T Active指定車型再加贈3萬元配件金。另外，為感謝萬名車主入主，Ford Ranger Wildtrak享限時感恩回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率，福特六和持續加碼各項購車優惠，歲末搶攻主力級距市場，讓消費者輕鬆開回夢想座駕！Zeek玩家誌 ・ 1 天前
轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市永成路2號凌晨，發生一起轎車衝撞機車騎士後肇逃案，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動到案。駕駛供稱，車是向車行朋友借來，試車時車況不熟釀禍，情急之下離開現場，不過警方研判，不排除駕駛為了躲避酒駕或毒駕逃離，還要追查釐清。開權利車肇事撞傷人，男駕駛帶著女乘客，逃離現場！（圖／民視新聞）白色的瑪莎拉蒂先撞上路旁車輛，接著失控擦撞機車，女騎士當場噴飛，車速之快不難想像。還好不是直接撞上女騎士，當時她躺在馬路上，一動也不動，滿地都是車體殘骸和被撞落的物品，而肇禍這輛白色瑪莎拉蒂，車頭也嚴重毀損，卻不見駕駛蹤影。目擊民眾說：「騎摩托車的被他撞倒在地上，都沒流血也不能動，駕駛男的一個年輕人，可能不到25歲，他旁邊可能還坐著一位小姐，他從這邊走過去，好像走到第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉進去。」肇事駕駛事發後棄車，和搭載的女性友人，徒步逃離現場。肇事駕駛第一時間不是報案救人，竟然夥同乘客，一起徒步離開，疑為逃避酒駕罰則！（圖／民視新聞）肇事駕駛叫女子先回家，兩人繼續往前走，消失在鏡頭前。接著消防隊獲報，出動兩台救護車，一輛載著被撞的女騎士，一輛卻是載著這名女子，但到了醫院，沒想到女子沒就醫，就離開了。目擊民眾表示：「那個女的臉被撞到有流血，我聽到他叫那個小姐先走，叫她先走。」警方循線調查，也鎖定了駕駛身分，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動向警方報到，供稱車是跟車行朋友借來試車的權利車。台南市警局第六分局交通組長楊博超表示：「車行朋友的車為了試開，對車輛車況不熟發生交通事故。」肇事後到向警方報到，已經過了17個小時，駕駛酒測值為零。台南市警局第六分局交通組長楊博超強調：「以本案而言當事人如果，有酒駕情事依法酒駕罰則，會比肇逃更重。」雖然警方在車上沒有發現違禁品，事後也沒有酒測值，但不排除肇事駕駛是躲避罰則鑽漏洞，有無毒駕或酒駕，還要釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：轎車撞機車後肇逃 駕駛深夜投案 警不排除「躲避罰則」鑽漏洞 更多民視新聞報導衰！路口等紅燈遭撞飛 淡水1女騎士OHCA送醫急救搶方向盤離奇車禍! 兩男疑毒品交易糾紛肇禍台中死亡車禍! 女保全趕上班遭撞 人車噴飛亡民視影音 ・ 21 小時前
今早搭文湖線看過來 北捷145億人次誕生「免費搭1年」
台北捷運再創新里程碑，旅運量正式突破145億人次！今日7時24分從文湖線萬芳進站、文德站出站的幸運兒，可獲得免費搭乘捷運一整年超值大獎，至於第145億人次得主前後各5名，也可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。此外，台北捷運會員即日起至11月30日每日登入，可免費抽獎。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
Mazda 歐規第三代 CX-5 2025 日本移動展首演，車身尺碼有感放大，國內導入時程未明！
雖說這次 Mazda 在 2025 日本移動展會上，是以永續、環保為前提，將兩款概念車列為主軸，不過，品牌顯然知道才剛剛於歐洲市場發表的第三代大改款 CX-5 也是受國際市場注目的焦點，故這次悄悄地在展會現場安放一輛採用歐洲規格、也就是左駕版本的三代目 CX-5，並且在沒有公布日規任何數據的情況下，先行讓參展者賞車。2GameSome ・ 18 小時前
酒駕開特斯拉去上班「害2死」 女稱：前晚在家喝
桃園一名40歲洪姓女子酒後駕駛特斯拉，途中發生嚴重車禍造成2人死亡！事故現場留下大量血跡、破損的擋風玻璃及遺落的鞋子，顯示衝擊之猛烈。專家指出，即使特斯拉配備先進的主動安全系統，但當駕駛再次踩下油門、急轉方向盤或操作煞車時，系統就會解除自動煞停功能，回歸駕駛控制。這起事故再次提醒大家，請勿酒駕，任何先進科技都無法取代安全駕駛的責任！TVBS新聞網 ・ 1 天前
售價492萬起！保時捷推出全新純電Macan GTS
保時捷推出全新Porsche Macan GTS壯大其純電SUV產品陣容，這款車型以運動化設定與駕馭導向為設計核心，憑藉高達571ps（420kW）的超增壓輸出、電子控制後軸差速器鎖，與降低車高的跑車化氣壓懸載系統，Macan GTS為靈活操控與駕馭動態樹立全新標準。忠於GTS傳統，純電Macan第五款車型在內外設計上皆以獨特風格與點綴深色的外觀細節展現鮮明特色。全新純電Porsche Macan GTS售價新台幣492萬元起。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
鏡車試駕/極速超跑夢 McLaren Track Day
在今年的Formula One（F1）新加坡站中，McLaren車隊在今年度賽事剩餘六站的狀況下以650分的積分，搶先封王；而這個自1963年起生於賽道的品牌，不僅在F1、Indy 500、Le Mans 24HR三大賽事中拿下過冠軍，所打造出的市售車，也成功的深植人心，哪怕歷史並沒有其餘超跑品牌來的悠久，但相對短時間內就能繳出僅次於法拉利和保時捷的成績，讓我這次受邀到麗寶賽道體驗旗下最新的Artura以及750S之前，就已經情不自禁的熱血起來。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
2025日本移動展｜Honda Prelude 與 CB1000F 的回歸，是一場懷舊？還是一場革命？
一個肺炎作為開端影響了全球經濟，車市方面不論二輪四輪都難逃衰退、巨擘Honda自然也難置身事外，儘管壓力逐漸舒緩且在面對近年來的「純電浪潮」有所反轉，讓燃油車及Hybrid動力得以重新受到親睞，但一手推著經典轎跑Prelude回歸、一手CB1000F的車系復活，在這次日本移動展中，或許我們可以試著解讀看看Honda想表達什麼。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
台中人出國更方便了！333路公車市民享「雙十公車」10元搭乘上限 時刻表一次看
．民報 ・ 1 天前
誇張！ 大馬路「騎士暴打車窗」 疑遭噴辣椒水 警依法究辦
台南市 / 綜合報導 台南仁德區中山路1日下午6點多，有民眾開車看到前方有機車騎士與開車的駕駛發生衝突，竟當街演變成騎士暴力敲打對方車窗，目擊民眾表示，駕駛似乎也噴辣椒水回擊，這起案件影響當時的交通，讓不少用路人嚇到，警方表示將擴大調閱監視器影像，通知相關行為人到案說明，依法究辦。民眾停紅燈，結果前方機車雙載，的騎士和乘客，看起來都好生氣，後座乘客，不斷對一旁駕駛大罵。機車騎士.乘客說：「你現在是在幹嘛，報警啦，你在幹嘛。」後座乘客氣到不斷大罵，結果下一秒，騎士直接怒揍車窗。機車騎士.乘客說：「你趕快報警，你向前。」兩人下車，女子繼續罵駕駛，男子則是繼續打車窗，其他用路人全都看傻眼，這時候綠燈了，汽車馬上開走右轉，機車騎士乘客，都還留在原地，後面駕駛只能慢慢先往左切，繞過去。附近民眾說：「看到在敲他的門(車窗)，駕駛沒有要打開，駕駛好像用辣椒水噴他們，騎士和乘客有來借廁所清洗，我看男生比較嚴重，男的很痛苦，在這邊坐很久。」事情發生在台南仁德區中山路，西向往仁德交流道，1日下午6點多，民眾開車在路上，結果看到前方騎士與駕駛發生衝突，一開始是口角糾紛，罵得好大聲，結果演變成，暴力敲打對方車窗，附近民眾說駕駛好像還噴辣椒水，讓騎士乘客非常痛苦，趕緊去借水沖洗，但因為當時車流量也不小，就在馬路中央，爆發衝突真的相當危險。台南歸仁分局副分局長張俊雄說：「本分局現已擴大調閱監視器影像，並通知相關行為人到案。」兩方糾紛，在車來車往的大馬路，起衝突，影響用路人行車安全，待警方釐清責任後，也要依法究辦。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
汽車3C化！新車退燒就賣不掉？
那天跟Volvo總裁吃飯，席間當然會提到新車計劃與品牌願景之類的東西，但其中一段討論卻與車壇近期趨勢不謀而合，就是新車3C化，新車一出大家搶破頭，一旦又有更新的車出現，沒那麼新的新車就很難賣。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 15 小時前
中華汽車投入1000萬元展開「中華光復計畫」
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，引發嚴重洪災。裕隆集團執行長陳莉蓮關懷災民重建家園與交通困境，整合集團資源，啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，捐助總金額達3,000萬元。其中，中華汽車響應集團號召捐出1,000萬元，並聚焦「交通賦能」與「在地協力」兩大主軸，展開「中華光復計畫」，計畫包含「購車優惠補助」、「光復鄉公益社福團體車輛申請」及「候鳥車輛維修巡迴服務」及「公益返廠健檢」等服務，期待以實質交通援助行動，陪伴光復鄉居民重建生活、恢復日常運輸能量。 銜接交通斷鏈缺口，中華汽車提供光復鄉公益社福團體車輛申請管道 本次天災花蓮光復鄉超過600台車輛一夕之間損毀報廢，中華汽車為銜接災區交通斷鏈缺…CarFun玩車誌 ・ 1 小時前