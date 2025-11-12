裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。（吳佩蓉攝）

行政院長卓榮泰（紅色背心）緩解軍方緊張氣氛的說，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」（吳佩蓉攝）

宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。

卓榮泰今天率政委季連成、陳金德及經濟部次長賴建信到蘇澳鎮中原路等地勘災。蘇澳鎮長李明哲當面向卓榮泰陳情，指出這波水患是15年來第二次重創蘇澳，鎮內居民難以接受再次遭殃。

他建請中央在補助上「從優、從寬、從速」，特別考量再度受災的民眾。李明哲嘆，災後每天要負擔約20萬元便當費支出，目前鎮公所預備金僅剩200萬元，急需中央補助支援；另清淤及復原機具不足，也希望能獲外地協助。

卓榮泰強調，民眾房屋、車輛損失都會納入補助機制，「軍方安心救人、後勤由中央處理。」並承諾中央會全力支援，統籌預算、加速撥款，讓蘇澳地區盡快恢復正常生活。

