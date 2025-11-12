裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。
卓榮泰今天率政委季連成、陳金德及經濟部次長賴建信到蘇澳鎮中原路等地勘災。蘇澳鎮長李明哲當面向卓榮泰陳情，指出這波水患是15年來第二次重創蘇澳，鎮內居民難以接受再次遭殃。
他建請中央在補助上「從優、從寬、從速」，特別考量再度受災的民眾。李明哲嘆，災後每天要負擔約20萬元便當費支出，目前鎮公所預備金僅剩200萬元，急需中央補助支援；另清淤及復原機具不足，也希望能獲外地協助。
卓榮泰強調，民眾房屋、車輛損失都會納入補助機制，「軍方安心救人、後勤由中央處理。」並承諾中央會全力支援，統籌預算、加速撥款，讓蘇澳地區盡快恢復正常生活。
其他人也在看
太子集團女特助15萬交保 卓榮泰批法官輕放 北院拒背鍋：檢方決定的
北檢日前偵辦「太子集團」在台洗錢案，拘提集團董事長陳志在台操盤手王昱棠等24人到案，其中王昱棠等4人聲押禁見獲准，集團財務長李添在台特助劉純妤獲15萬交保，離開法院時更露出燦笑，引發外界痛批縱放。行政院長卓榮泰日前在立院備詢時也提及此事，直言法官輕放打擊士氣。對此，台北地方法院今（12）日發聲明表示，檢方並未聲押特助劉純妤，院方無從介入、也無法裁定交保，交......風傳媒 ・ 16 小時前
才遭陸恐嚇「出國就逮捕」 沈伯洋現身德國國會：為自由為民主來作證
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身...CTWANT ・ 13 小時前
國軍裝甲車救災「輾壞2台車」 卓榮泰霸氣允諾：我跟顧立雄一人賠一部
受到鳳凰颱風影響，昨（11）日宜蘭不少地區發生淹水災情，就有民眾車輛拋錨，所以把車停在宜蘭中山路路中央，沒想到被救災路過的裝甲車輾過，愛車變成廢鐵，對此行政院長卓榮泰也表示，他跟部長一人一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可，後勤工作由他們協助。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
澤倫斯基親信 涉貪1億美元
烏克蘭總統澤倫斯基親信、影視製片人明迪奇（Timur Mindich）11日被控涉及1億美元的貪汙案，檢方更稱，明迪奇利用與總統的關係操縱能源產業資金流向，透過國營公司洗錢，烏國司法部長加盧申科（German Galushchenko）也因收受利益遭到停職，而牽涉其中的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）監事會則被解散，需接受緊急審計才得重組。中時新聞網 ・ 7 小時前
中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證
中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了16個小時到德國，將以台灣立委身分在德國國會作證。聯合新聞網 ・ 4 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 10 小時前
美眾院通過妥協撥款法案 終結政府史上最久停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間也在眾議院以222票對209票獲得通過，等總統川普（Donald Trump）簽署成法後，就能讓聯邦政府重新開門，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病 讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病 讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。聯合新聞網 ・ 4 小時前
【鴻海法說3】外傳鴻海吃下納智捷？董座劉揚偉親自回應了
市場傳出鴻海（2317）將會吃下裕隆（2201）旗下國產汽車品牌納智捷，鴻海董事長劉揚偉今（12）日也在法說會對此事做出回應，他指出，此題應該是鴻華先進該回答的問題，細節應由鴻華先進回應，不過鴻華先進一直想將產品擴大銷售規模，雙方可能談出新的合作方式，擴大市場這件事是雙方想法一致的。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
馬太鞍溪溢流口下方又有新堰塞湖！ 重機具緊急撤離
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖災害，原本今天早上7點要解除紅色警戒，但今天一早林保署以無人機空拍，發現溢流口下方又有新的堰塞湖出現，懷疑是今天清晨土石崩塌造成，由於擔心可能溢流造成危險，林保署已經通知河床邊施工的重機具先撤離！林業及自然保育署今一早在災害群組發出緊急通知，原因就是今天（13日）清晨林保署花蓮自由時報 ・ 2 小時前
地震！09:22宜蘭規模4.5地震 最大震度3級 雙北有感
根據中央氣象署最新資訊，今（13）日9時22分發生芮氏規模4.5地震，地震深度50.1公里，震央位在宜蘭縣政府西方10.6公里（位於宜蘭縣員山鄉），最大震度宜蘭縣牛鬥、新北市汐止3級。台北市震度為2級。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押
台北地檢署偵破一起重大詐騙案，知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，短短四個月內18名被害人遭詐9億元，其中逾億元贓款流入蔡閔如旗下9家公司，她今（13日）凌晨遭北院裁定羈押。中天新聞網 ・ 1 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
太子集團爆乳女特助15萬交保燦笑引熱議 北院躺槍挨批急澄清
柬埔寨跨國詐欺集團「太子集團」在台據點遭搜索，涉案身材火辣的劉姓特助以15萬元交保一事，引發外界關注與議論，臺北地方法院今（12）日發布新聞稿澄清相關程序與事實，強調該項交保並非法院裁定，而是檢察官於偵查階段依法命具保候傳，法院並未介入。鏡報 ・ 21 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 4 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 20 小時前
陳致遠、林秀琴受困宜蘭！鳳凰颱風豪雨猛灌 「積水暴漲」畫面曝光
鳳凰颱風襲台帶來強風豪雨，宜蘭多處傳出淹水災情。藝人夫妻檔陳致遠、林秀琴昨（11）日晚間駕車行經蘇澳，車外雨水狂灌模糊視線，積水更是讓車輛寸步難行，林秀琴不得已透過社群平台求救：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前