軍退男6度恐嚇火攻雙北…警趕「最後1天」搜索驚見他已著手製炸彈

王男6度威脅火攻雙北，警搜索其住家查獲的3瓶工業酒精及計時器。（圖／翻攝畫面）

新北市一名王姓男子（32歲）政局現況，多次寄信恐嚇總統府與地方政府，更揚言於今年9月19日執行「燃燒專案」，要火攻雙北市政府及新北地方法院。警方不敢大意，於王男宣稱行動的前一日果斷收網，同時在王男住處搜獲酒精、計時器等爆裂物原料。王男落網後坦承具備軍中爆破背景，全案已由檢方依恐嚇公眾罪嫌起訴。

檢警調查發現，王男自今年2月已於總統府信箱留言，詳述計時炸彈製作與擊發方式。之後，又自7月23日起頻繁利用總統府民意信箱陳情。初期內容針對新北地院行政效率表達不滿，聲稱案件延宕且收費昂貴，憤而表示「在殺人之前，會先砸爛法院」。隨後恐嚇層級提升，除批評政局涉及關稅、柯文哲能交保及稅收不公外，更要求新北市府普發4萬6000元回饋金，否則將執行炸毀計畫。

王男落網後供稱，其製作爆裂物的技術源自服役期間於軍中所學。（圖／翻攝畫面）

此外，王男也因不滿被要求出庭應訊，在9月1日至10日的信中詳細透露其「燃燒專案」細節，包括打算在9月19日當天針對新北市政府與新北地方法院進行行動，並威脅請官方「喝雞尾酒（指汽油彈）」，更透露精進犯罪手法，稱汽油彈味道過重，所以改用工業酒精製作燃燒彈，並稱已備妥瓦斯及燃燒彈，揚言會在19日地方法院開庭時縱火。

三峽分局於9月18日接獲新北地方檢察署指揮，於當天上午11時許，持搜索票前往王男位於鶯歌的住處，並在現場查獲疑似自製計時裝置一組及工業酒精3瓶，當場依法逮捕王男。王男落網後供稱，其製作爆裂物的技術源自服役期間於軍中所學，住處查獲的3瓶工業酒精及計時器，確實是為了火攻公務機關所預備。

三峽分局9月18日持搜索票前往王男位於鶯歌的住處。（圖／翻攝畫面）

警詢後認為，依《刑法》公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，將王男移送新北檢偵辦。檢方偵查終結後依法提起公訴，目前王男羈押中。

