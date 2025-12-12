軍醫局攜手消防署 建構消防健康照護機制

（軍聞社記者吳冠萱臺北12日電）

國防部軍醫局與內政部消防署12日於國防部衛勤訓練中心簽署「促進消防人員職業健康合作備忘錄」，由內政部長劉世芳與國防部副部長鍾樹明上將共同見證。合作內容涵蓋消防人員健康促進、早期診斷、治療與後續健康照護服務，國軍醫院同步規劃「消防人員專屬健康檢查方案」，並由國防醫學大學公共衛生學院與消防署共同建置「消防人員健康資料庫」，深化消防人員職業健康照護機制。

活動上午於國防部衛勤訓練中心舉行，由軍醫局局長蔡中將及消防署署長蕭煥章共同簽署合作備忘錄，國防部副部長鍾樹明上將代表顧部長與內政部長劉世芳共同見證簽署程序，展現雙方落實消防人員職業健康照護的決心。

劉部長表示，消防人員長期承擔高風險救災任務，健康風險與工作壓力較一般職種更為顯著。並指出，近年國軍與消防機關在災害防救、城鎮韌性演練等領域密切合作。為回應消防人員健康需求，國軍醫院已將其比照官兵身分，提供就醫優惠，並針對消防職類推出自費健康檢查優惠方案；國防醫學大學亦協助消防署進行消防人員常見就醫用藥及心理健康資料分析，做為後續政策規劃的重要依據。

鍾副部長強調，軍醫局長期肩負國軍醫療照護、戰傷救護與公共衛生等任務，在急重症醫療、職業衛生與健康促進等領域累積深厚能量；而消防人員長期站在各類災害現場最前線，承受高度身心風險。此次雙方攜手合作，不僅整合兩個守護人民安全的重要體系，更有助建立長期、永續的健康照護模式，期盼國軍醫療體系成為消防同仁最堅強的醫療後盾，未來持續深化合作，共同打造更安全、更健康的勤務環境。

國防部軍醫局與內政部消防署12日簽署「促進消防人員職業健康合作備忘錄」。（軍聞社記者吳冠萱攝）