軍醫局、海巡署簽署MOU 海上醫療交流合作

記者范瑜／綜合報導

國防部軍醫局與海洋委員會海巡署今（10）日簽署合作備忘錄，雙方就海上醫療勤務展開深度交流與合作，內容包括堅實海上遠距醫療諮詢後盾、強化戰傷救護曁緊急救護量能、完善艦船衛（藥）材近效期品項推陳作業、建立醫官定期輔訪機制等4大項目，共同為我國海上安全打造更堅實的防護網。

軍醫局局長蔡中將今日率衛勤保健處處長曾上校、藥政管理處處長曹上校、國軍左營總醫院院長杜少將及國防醫學大學教育長黃上校等10員，與海巡署副署長謝慶欽等代表進行「國防部軍醫局與海洋委員會海巡署簽署海上醫療勤務合作備忘錄」簽約儀式。軍醫局強調，此次合作不僅是雙方資源結合，更提升國家韌性之具體行動，未來將持續提升整體救護能量，共同守護我國海疆、保護國人健康與安全。

針對雙方合作內容，軍醫局表示，未來海巡同仁值勤時，如遇海上突發緊急傷病或醫療後送事件，因巡防艦船醫療人力不足或難以判斷處置時，得與國軍左營總醫院連線取得即時專業醫療諮詢，爭取黃金救治時效，堅實海上遠距醫療諮詢後盾；另國防醫學大學衛勤訓練中心於年度辦班時，保留至少10%訓額供海巡署艦隊分署派員受訓，以強化戰傷救護曁緊急救護量能。

此外，軍醫局指出，將依三軍衛材供應處建置之「衛材補給系統」，協助海巡署艦隊分署近效期衛（藥）材品項推陳，確保海巡艦船醫療資療之有效性，以完善艦船衛（藥）材近效期品項推陳作業；並建立醫官定期輔訪機制，強化雙方溝通及深化合作關係。除東光醫院及南沙醫院外，更支援海巡署４艘4000噸級巡防救難艦醫官，提供優質醫療服務。