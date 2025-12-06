軍醫科技大爆發 國軍44項創新成果震撼醫療科技展

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】「2025臺灣醫療科技展」於12月4日至7日假臺北南港展覽館1館熱鬧開展，國防部軍醫局統籌所屬國防醫學大學及各國軍醫院共同於「國軍醫療體系」展區(攤位號碼：J118)展出各類最新醫療科技主題，彰顯軍醫體系豐沛的成果與能量。本次44項特色成果參展，區分「軍陣醫學」、「高端技術」、「創新醫療」及「AI研發」四大特色主軸，展出44張特色海報、26部影片展示、27項醫療科技及13項醫療體驗。

昨(5)日下午「國際健康成果衡量聯盟(International Consortium for Health Outcome Measurement, ICHOM)」Jennifer Bright執行長偕同生策會錢宗良執行長及張益華營運長蒞臨國軍醫療體系展區，由軍醫局醫計處廖敏策副處長帶領三軍總醫院國際醫療中心方文輝主任及心臟內科劉威廷主治醫師介紹「胸部X光伺機性篩檢平台輔助診斷多項疾病」與「AI心電圖守護者：降低院內心血管死亡事件」，展現軍醫如何應用AI、大數據等技術持續精進醫療專科研究，期透過本次交流拓展更多合作機會。

民眾踴躍參與醫療講座有獎徵答。（圖/國防部軍醫局提供）

國軍軍醫深耕各地區提供醫療照護，更肩負戰傷救援的重責大任，時刻為戰場馳援紮實訓練、做足準備。於今（6）日上午國軍左營總醫院許聖德副院長解說「革命性顯影止血紗布與生物共振遠紅外線健康紡織科技」，本產品創新採用專利纏繞不鏽鋼線替代傳統硫酸鋇實現X光顯影，以國內紡織技術解決原材料取得困難問題，可強化台灣醫療體系韌性，兼具臨床與國防戰略效益。本次展覽期間安排衛教宣導暨專題講座共計17場次，藉由此平台與民眾建立良好互動，使國內、外專業團體及民眾深入瞭解國軍醫療體系之防疫醫學、醫療特色及生物科技研發等最新動態，提升國軍整體形象。

打卡軍醫粉絲團贈紀念好禮。（圖/國防部軍醫局提供）

本次展覽國軍醫療技術、創新研發及軍陣醫學成果，也規劃「飛行員認知作業模組」及「互動式藥學機器人與智慧中藥局」等醫療體驗，打卡軍醫粉絲團及參與有獎徵答即可兌換好禮，讓參展民眾滿載而歸。明(7)日為展覽最後一日，歡迎民眾踴躍前往，見證國軍醫療、救護豐沛研發成果。