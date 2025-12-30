「軍隊打仗不是看薪水」？百萬網紅轟：今年最離譜的情勒

志願役待遇直接影響國防建軍，但綠營堅持反對藍白所推的軍警加薪。圖為國軍操演畫面。（示意圖／資料照）

近日綠營立委鍾佳濱稱，「軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」。對此，百萬網紅Cheap轟，這應該是今年最離譜的情勒了，並強調「在募兵制的體系下，軍人其實只是一種職業選擇」，不能一邊說人家是英雄，一邊叫他們啃饅頭。

Cheap在臉書粉專發文表示，軍人愛國沒錯，但也要繳房貸、養小孩，以馬斯洛需求層次角度來看，生存（錢）是最基本的，自我實現（榮譽感）是高層次的，連生活待遇都無法讓人滿意，談愛國就是講幹話。他強調，「傭兵是為了錢到世界各國打仗，不一定效忠誰，但職業軍人效忠國家，國家有義務提供合理的待遇… 美軍的薪水、福利非常優渥，難道美軍是傭兵？戰力不強？」

此外，他還分析，退一萬步來說，傭兵的戰鬥力才強，文藝復興時期的瑞士傭兵戰力頂天，如1527年神聖羅馬帝國軍隊攻入羅馬，教皇的軍隊都跑光了，只有189名瑞士傭兵為了履行僱傭合約，死守台階掩護教皇撤退，最後147人戰死，所以看酬勞跟忠誠、戰力完全不衝突；而現代的私人軍事顧問公司，如黑水、瓦格納，純論戰力，他們也比許多正規軍更強。

Cheap最後強調，很簡單的道理，如果只給香蕉，就只能請到猴子，請不到獅子，愛國像興奮劑，打一針有效，但你不能天天打，錢才是每天吃的白飯；職軍跟警察一樣，都是一份「提著頭做」的工作，沒有給足夠的錢，誰要賣命。

