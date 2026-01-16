「軍魂部隊」當兵不到2週就逃兵 判刑4月得易科罰金12萬

陸軍步兵257旅號稱「軍魂部隊」，吳姓役男去年5月26日才到該旅步一營步一連報到，同年6月6日8時吳離營休假後就不見蹤影，桃園地方法院簡易判決出爐，法官認定吳男嚴重影響軍隊紀律，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕陸軍步兵257旅號稱「軍魂部隊」，家住桃園吳姓役男去年5月26日才到該旅步一營步一連報到，同年6月6日8時吳離營休假後就不見蹤影，直到桃園地檢署發布通緝才到案，檢方聲請簡易判決，法官認定吳男嚴重影響軍隊紀律，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，由於該案為簡易判決，法官得不傳喚被告到案就逕行判決。

檢方調查指出，吳姓役男係陸軍步兵第257旅步一營步一連二兵常備兵，於去年5月26日入伍，於同年6月6日8點離營休假，原應於同年6月9日晚上9點返營收假，詎料吳姓役男竟冠拒絕返營，棄役潛逃，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊函送偵辦。

由於吳姓役男棄役，並非在戰時潛逃逾6天以上，依陸海空軍刑法第40條，無故離去或不就職役逾6日者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

