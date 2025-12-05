軟嫩多汁！美式炸雞
美式炸雞
讓人吮指回味的美式炸雞，外皮酥脆，肉質ｊｕｉｃｙ，太美味了！🌸🌸🌸🌸🌸🌸
食材
帶皮去骨雞腿, ６００克
雞肉醃漬
無糖希臘優格, 一杯
食鹽, １又１／２小匙
荳蔻（cardamon）粉, 一小匙
紅椒(paprika)粉, 一小匙
蒜泥, 一小匙
粉衣
中筋麵粉, ６０克
玉米粉, ４０克
泡打粉, 一小匙
洋蔥粉, 一小匙
蒜粉, 一小匙
紅椒(paprika)粉, 一小匙
芫荽(coriander)粉, 一小匙
黑胡椒粉, 一小匙
食鹽, １／４小匙
其他
雞蛋, 一顆
牛奶, 50cc
料理步驟
步驟 1：雞腿處理：雞腿洗淨擦乾，用剪刀將雞腿剪開，沿著骨頭邊順著剪，將骨與肉分開
步驟 2：處理好的雞腿肉６００克
步驟 3：準備醃雞肉醬料將所有醬料放入一半盆中，拌勻若喜歡辣味，可以多加一小匙辣椒粉紅椒粉只有增色增香，並不具辣味
步驟 4：將去骨帶皮雞腿放入醬料中拌勻，入冷藏，放置隔夜
步驟 5：隔天開始料理，先準備麵衣將麵食材料放入一寬面深碗中，拌勻
步驟 6：取出雞腿，加入一顆雞蛋以及50cc鮮奶，拌勻
步驟 7：將雞腿雙面沾上粉，
步驟 8：之後重複這動作，將其它雞腿也沾附上粉
步驟 9：再一次沾粉，方法為，將已經沾過一次粉的雞腿放入盆中剩餘的液體中兩面沾附液體，讓表面潮濕
步驟 10：再次兩面沾附粉類，意思就是沾了兩回粉，此時表面有點呈現魚鱗狀了
步驟 11：備一油鍋，１７０度放入雞腿，油炸6分鐘，（油炸時間會依雞腿大小而不同！這次５條去骨雞腿６００克）建議，一次不要放入太多雞腿，避免油溫下降，影響炸物口感！即可起鍋
步驟 12：油炸好之後，放在網勺上靜置２－３分鐘
步驟 13：即可享用，美式炸雞
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：軟嫩多汁！美式炸雞
