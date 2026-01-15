軟嫩美味，幸福感滿溢！帶骨肋排紅燒牛肉麵

帶骨肋排紅燒牛肉麵

一碗只有一塊肉，可是卻有滿滿地滿足感，牛肋排軟嫩多汁，搭配香濃湯底與吸飽湯汁的紅白蘿蔔，讓人一口接著一口，幸福感滿溢。

食材

帶骨牛肋排, 2公斤

洋蔥, 1顆

蒜頭, 6瓣

蔥, 2根

薑片, 6片

市售滷包, 1個

紅蘿蔔, 2條

白蘿蔔, 1條

調味料 鹽, 2茶匙 黑胡椒粉, 2茶匙 辣豆瓣醬, 2湯匙 米酒, 0.5米杯 醬油, 1米杯 棕櫚糖或二砂, 3茶匙

配料 炒酸菜, 適量 青江菜, 300克 蔥花, 3根量



料理步驟





步驟 1：厚切牛肋排洗凈擦乾，抹上鹽和黑胡椒粉；蒜頭、蔥、薑、洋蔥洗凈；紅、白蘿蔔去皮切掉頭尾；





步驟 2：大湯鍋裡放入橄欖油燒熱，下牛肋排煎到6面上色；





步驟 3：蒜頭拍扁、薑拍扁後切片，蔥拍扁後綁成蔥結；洋蔥去皮切丁；紅白蘿蔔切滾刀；





步驟 4：煎好的牛肋排拿一些起來，先下洋蔥、薑片、蒜頭炒香；





步驟 5：牛肋排回鍋，炒辣豆瓣醬；





步驟 6：放米酒、糖、醬油炒勻煮滾；





步驟 7：放入蔥結、滷包和淹沒牛肋排的開水，水滾後蓋鍋蓋轉小火燉煮45分鐘，期間要開蓋撈掉浮沫；





步驟 8：45分鐘後關火，撈出牛肋排和半鍋的湯及滷包，放到壓力鍋煮35-45分鐘；如果沒有壓力鍋，那就關火燜到降溫，開小火再慢燉1個半小時；





步驟 9：撈走牛肋排後，放入紅、白蘿蔔燉煮到透味後，關火燜著；





步驟 10：高壓後的軟嫩牛肋排重新回到大湯鍋裡，與蘿蔔們一起再小火滾煮20～30分鐘，試牛肉湯用醬油微調；





步驟 11：燉牛肉時，炒些酸菜，另一鍋煮麵、燙青江菜，料備好後就可以組合囉～最後撒上蔥花即可。

