■軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機
文．洪寶山
過去台郡高度依賴iPhone的手機軟板訂單。隨著智慧型手機成長停滯，加上紅色供應鏈的價格競爭，導致毛利率受到嚴重壓縮。為了擺脫單純「賣軟板」的低毛利宿命，公司投入大量研發費用在光通訊與高頻傳輸技術，這在短期內侵蝕了獲利。
AI伺服器對LCP軟板需求大增
台郡的轉機不在於手機賣得更好，而在於結構性轉型。
雖然台郡在AI伺服器主板的切入速度比金像電、臻鼎慢，但台郡鎖定的是「機內線」與「高頻傳輸模組」，隨著AI伺服器架構越來越複雜，對於「既能彎折，又能高速傳輸」的LCP(液晶高分子)軟板需求大增，這正是台郡的技術強項。台郡推出的「光電模組(MetaLink)」技術，專注於LCP高頻傳輸模組，是蘋果LCP天線的主要供應商之一，預計在2026年正式導入量產。
MetaLink將軟板升級為「訊號傳輸解決方案」，能解決AI伺服器與邊緣運算裝置在傳輸時的高熱與耗能問題，MetaLink是賣「傳輸模組」(次系統)，這讓台郡從一個單純的製造商，升級為解決方案提供商，是台郡最強的護城河。
台虹是台灣最大的軟性銅箔基板廠，負責將LCP原料加工成軟性銅箔基板(FCCL)，積極開發高頻LCP與MPI材料，是台郡、臻鼎的上游重要夥伴。台郡若要大量出貨LCP模組，勢必需要高品質的LCP基板支援，台虹作為關鍵供應商，營收往往會連動。
MetaLink技術 解決800G、1.6T傳輸瓶頸
台郡的MetaLink技術並不僅僅是一條「軟板」，而是一套針對高頻高速傳輸設計的LCP傳輸模組解決方案。
AI伺服器內的同軸電纜或是厚重的銅線，運算時極熱且空間擁擠，MetaLink針對AI伺服器機櫃內部的「機內線」，利用LCP材料輕薄、可彎折的特性，能像血管一樣穿梭在伺服器狹小的空間中，不僅節省空間利於散熱，還能維持高頻訊號的低損耗，解決800G甚至1.6T時代的傳輸瓶頸。
簡單來說，MetaLink解決的是電子產品在傳輸大量數據時會遇到的發熱與訊號衰減問題。這是MetaLink最重要的應用，也是市場給予台郡估值提升的關鍵。
此外，車用ADAS與低軌衛星屬於比較長線的布局。衛星通訊使用的是極高頻段(毫米波)，這正是LCP材料的物理強項，MetaLink可用於衛星地面接收設備的天線模組。自動駕駛需要大量的雷達與影像數據傳輸，車體內的佈線非常複雜。MetaLink的抗干擾與耐高頻特性，適合用於車用雷達模組的訊號傳輸。
切入資料中心等級高速光通訊市場
台郡想做MetaLink，有軟板技術，但缺光通訊晶片，2023年台郡入主宏觀微電子，就是看上了宏觀能提供跑在光纖與高頻軟板上的晶片。兩者結合，就能賣給客戶完整的「AI高速傳輸解決方案」。
AI伺服器GPU到Switch需要極高速的資料傳輸，傳統銅線(DAC)在高速下傳輸距離很短，現在大量改用主動式光纖纜線(AOC)，宏觀的TIA(轉阻放大器)和Driver(雷射驅動器)就是裝在這些光纖線兩端的晶片，負責「電訊號」與「光訊號」的極速轉換。
隨著AI伺服器從100G、400G走向800G甚至1.6T的傳輸速度，對光通訊晶片的需求是倍數成長。宏觀正從傳統的HDMI光纖線(消費級)轉型切入資料中心等級的高速光通訊市場。
宏觀原本是全球電視與機上盒訊號的低雜訊降頻器(LNB)晶片龍頭，市佔率35~40%，這塊市場雖然是成熟市場，但競爭對手(如Silicon Labs、NXP)多已淡出，宏觀靠著高性價比持續接收對手留下的市佔率，是穩定獲利來源。這項技術直接延伸到了低軌衛星的地面接收站的射頻晶片來處理高頻訊號。低軌衛星的地面接收盤(Dish)需要捕捉快速移動的衛星訊號，這需要比傳統電視更複雜的波束成形(Beamforming)與寬頻射頻技術。
獨家「衛星光纖傳輸晶片」
宏觀正利用在LNB累積的Ku/Ka頻段技術優勢，開發低軌衛星用的波束成形高階射頻晶片，處在送樣與認證階段。當衛星地面站收到訊號後，需要長距離傳輸到機房，用銅線會衰減，必須改用「光纖」。宏觀有獨家的「衛星光纖傳輸晶片(RF over Fiber)」，能將射頻訊號轉為光訊號傳輸，這在衛星基站建置中非常重要。
台郡2025年幾乎已成定局是重度虧損年。前三季累計EPS已達-5.09元，法人預估全年可能虧損超過-6元。如果2026年MetaLink能成功打入輝達或其他CSP雲端服務商的AI伺服器機內線標準配備，並且手機市場不繼續惡化，隨著折舊攤提壓力減輕，那麼EPS有機會3元。
建議密切觀察2025年第四季或2026年第一季的毛利率是否開始回升，那是轉機確立的第一個訊號。目前法人預估的中位數約落在EPS 0.3~1.5元之間。
aiDAPTIV+與SSD整合進AI儲存 帶動高階儲存機殼需求
群聯開發了一套中間軟體，能騙過GPU，讓GPU以為它有無限大的記憶體。當HBM滿了，系統會自動將暫時不用的數據快速搬運到SSD中，需要時再搬回來。透過軟硬體整合(aiDAPTIV+架構)，讓SSD當作GPU的「超級外掛記憶體」，解決HBM容量不足且價格昂貴的痛點。
AI需要快速存取數據，因此架構上會將「運算(GPU Server)」與「儲存(Storage Server)」分開，中間透過高速傳輸線連接。在一個小空間塞入數十顆高速運作的SSD，熱能非常驚人，營邦擁有優異的散熱與機構設計能力，能確保這些硬碟不會過熱降速。
在2024年台北電腦展上，營邦與群聯正式簽署合作備忘錄(MOU)。雙方約定將群聯的aiDAPTIV+技術與SSD，直接整合進營邦的AI Storage產品線中。每一台AI運算伺服器旁邊，通常需要搭配高容量的AI儲存伺服器來存放訓練資料，這帶動了營邦高階儲存機殼的需求。
※理財周刊1323期更多精采文章：
◎網路新聞>2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈
◎理善大家來>從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾
◎封面故事>馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式
◎發行人語>電子五哥馬年展望
◎全球理財觀>軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機
◎理財我最大>徜徉生命樹懷抱 尋回作夢的勇氣 半山夢工廠邀你來重新認識這塊土地
◎封面故事>馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式
◎許江鎮博士解法說>韌性台灣最大受益者 華電網政府標案可望逐年成長
◎財經趨勢透視鏡>從雲端軍備到終端落地 AI產業新權力遊戲
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 13
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 5
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 13
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 38
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 265
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 54
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 87
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 5
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
經典賽》中華隊被外界評價起伏不定 曾豪駒淡定回應：「球是圓的，沒有打大家都不知道」
第六屆世界棒球經典賽將於2026年3月登場。先前日本媒體曾評估中華隊整體實力排名偏後，不過隨著中華隊奪下2024年第三屆世界棒球12強賽冠軍，加上國內棒球環境與整體實力持續提升，相關評價也隨之上修，排名從後段班逐步攀升。對此，中華隊總教練曾豪駒淡定地表示：「球是圓的，沒有打大家都不知道。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 11
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9