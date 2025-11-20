軟爛家暴男「無視保護令」當街砍殺妻、小姨子！手染至親血…再押2個月

記者陳弘逸／新北報導

新北市46歲謝姓男子當街殘殺妻子、小姨子，震驚社會。（圖／翻攝畫面）

新北市46歲謝姓男子當街殘殺妻子、小姨子，震驚社會；犯後開車往南逃逸，還狂發限動，到彰化縣伸港於投案被捕，遭裁定收押，目前仍在審理階段；近期羈押期將屆滿，法院再開羈押庭，認為他行凶後開車逃往南部，途中丟棄兇器，還聯繫親友，有逃亡、滅證勾串證人之虞，仍有續押必要，因此裁定，11月21日起延長羈押禁見2月。

據悉，謝男跟張姓妻子在大學時期認識，11年前結婚，育有2女，卻常在網路上意淫女網友，在臉書營造「好爸爸」形象，殊不知是個無業軟爛、家暴男；婚後10多年吃住全靠娘家接濟，且他工作不穩定，又不上進，多次被岳父母斥責。

廣告 廣告

嫌犯7月7日就在土城區明德路二段開車尾隨騎機車雙載的妻子和小姨子，先將人撞倒再用先前買的長刀、球棒將人當街殺害。（圖／記者莊淇鈞攝影）

妻子張女今年5月間申請保護令，6月25日「暫時保護令」生效，謝男一度含怨回屏東老家；直到7月6日因違反家暴保護令被帶走，移送檢方複訊後，認「情節輕微」，無保請回，未料，7月7日就在土城區明德路二段開車尾隨騎機車雙載的妻子和小姨子，先將人撞倒再用先前買的長刀、球棒將人當街殺害。

謝男犯後，逃逸到彰化縣伸港於投案被捕，檢方複訊後，認為他涉犯殺人、傷害、違反保護令等罪有逃亡、滅證、反覆實施之虞，向法院聲請羈押，並於7月8日晚上裁准。

謝男11年前結婚，育有2女，卻常在網路上意淫女網友，在臉書營造「好爸爸」形象，殊不知是個無業軟爛、家暴男。（圖／翻攝畫面）

此案於8月18日起訴，檢方將謝男依家庭暴力殺人罪起訴，全案將由國民法官審理，移審法院裁定續押。

近日羈押期將至；法院在開羈押庭；法官認為，謝男行凶後開車逃往南部，途中丟棄兇器，還聯繫親友，有逃亡、滅證勾串證人之虞，仍有續押必要，因此裁定，11月21日起延長羈押禁見2月。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

長髮女鬼真身曝！基隆中山隧道出沒…害直擊騎士嚇到腿軟3人下場出爐

毒品、槍砲犯出獄再犯被逮！他竟「自備鑰匙」打開腳銬…從派出所脫逃

未來2個月財運亨通！這4生肖快把握「現金湧入袋」事業將水漲船高

日本官方揭「2.1萬孤獨死」男性占八成！專家示警：這年齡需特別注意

