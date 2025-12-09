軟爛食物好下嚥 "塑型餐"讓食欲大增

台灣人口高齡化，近七成長者，因為牙齒咀嚼問題，影響營養攝取，食物的選擇和烹調方式非常重要。台中慈濟護理之家，有許多住民，因為牙口不好或是吞嚥障礙，食物必須打碎變成糊狀物，才能進食，但長期下來，影響食欲。營養科團隊，很用心，花時間，把每樣食材烹煮後打成泥狀，放入模型，做成塑型餐，保留食材的原型，長輩們好開心，不只快速掃盤，還要再來一盤。

午餐時間到了，餐盤上五顏六色，光看就食欲大開。

住民：「這是紅蘿蔔 ，這是牛奶 這是蛋， 木瓜 有很想吃嗎，有喔 流口水了，大家給我吃囉 好棒。」

這是台中慈濟護理之家，這裡許多長輩因為吞困難或牙口不好，都是進食菜泥，但食物打成泥狀後，味道和顏色都會混淆，難免影響食欲。營養師和護理之家人員於是想到食物塑型餐，就是把食材分類，打能泥狀後，放進模型固定。

營養師 阮盈禎：「準備像是花椰菜的食材，還有紅蘿蔔 ，這是由豆腐做成的，讓食物比較有凝聚力，讓它就是 有一個美美的造型，可以增加他們的食欲。」

住民：「一看就是會流口水的樣子啊，想要吃啊 很漂亮。」

社工師 楊珊寧：「長輩看到很美的，配色跟菜餚的時候，心情很開心 塑型餐的部分，他們真的5到10分鐘可以光盤。」

住民：「阿媽 你第一名耶，好吃 吃了肚子好舒服喔。」

阿公阿媽們光速掃盤，非常滿意，雖然製作食物塑型餐，要比一般菜泥餐多出3-4倍的時間，但只要時間允許，營養師就會特別準備驚喜，讓長輩們大飽口福。

